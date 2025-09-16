Новини Ігри 16.09.2025 comment views icon

Прихованого боса Hollow Knight: Silksong створив фанат, що помер від раку у 2019 році

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Прихованого боса Hollow Knight: Silksong створив фанат, що помер від раку у 2019 році
Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Team Cherry зробила зворушливу згадку в Hollow Knight: Silksong — розробники вшанували пам’ять фаната, який не зміг побачити сиквел. До того ж саме він вигадав прихованого боса.

Йдеться про Сета Голдмана, відомого на Reddit під ніком big_boi878. У 2019 році чоловік поділився, що бореться з саркомою ЮінгаРідкісна, але агресивна форма раку, яка зазвичай вражає кісткову тканину або м’які тканини навколо кісток, що побачила Team Cherry. Розробники пообіцяли, що створять в грі боса, названого на його ім’я Сет. А врешті-решт вони взяли за основу його ескіз.

Нижче описано спойлери, де можна знайти боса та пов’язані з ним сюжетні деталі

І от 4 вересня 2025 року фанати нарешті доторкнулися до Hollow Knight: Silksong, яку чекали шість років. У мережі швидко згадали про допис 2019 року. Виявляється, Сет — не пересічний бос, а має сумну та одночасно душевну історію. Його можна знайти на прихованій локації Grand Gate (Гранд-Гейт).

Прихованого боса Hollow Knight: Silksong створив фанат, що помер від раку у 2019 році
Бос Сет в Hollow Knight: Silksong, створений на честь пам’яті фаната / Team Cherry

Це охоронець святилища Shellwood Shrine (Святилище Шелвуд), який захищає Silk Heart (Пилкове Серце) — один із ключових предметів у третьому акті. Після перемоги над ним Сета можна знову зустріти в інших місцях, наприклад у Greymoor (Греймур) та біля Citadel Gate (Великої Брами).

Крім того, в титрах помітили ім’я Сета поряд із Team Cherry — ще один спосіб віддати шану людині, яка залишила помітний слід у спільноті. Окремо згадаємо, що розробники не тільки увічнили пам’ять фаната, а ще надихалися великими проєктами. Наприклад, Silksong запозичила найжорстокіший трюк з The Last of Us. Складність гри настільки витріпала нерви геймерів, що творці погодилися трохи “підрізати” складність.

Нагадаємо, що Hollow Knight: Silksong коштує всього $20 (у нас ₴415), що набагато нижче очікуваного. Вона доступна на ПК, PlayStation, Xbox, Switch та з першого дня для користувачів у Game Pass.

Джерело: Tech4Gamers

Популярні новини

arrow left
arrow right
Оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R. в патчі 1.3 отримала "швидкі" кнопки з "Поклику Прип'яті"
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Перший трейлер Battlefield 6 — таємнича Pax Armata, війна на вулицях та анонс мультиплеєра
Epic Games роздає топовий кіберпанк-слешер Ghostrunner 2
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
"Це не кінець": бос Clair Obscur Expedition 33 натякає на сиквел або DLC
"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%
У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%
Ренді Пітчфорд: "Borderlands 4 нарешті у світі, де технології наздогнали амбіції нашої гри"
Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер
Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель
Rockstar витратила $300 млн для створення "реалістичного" океану у GTA 6, — чутки
Фільм "Вуличний боєць" отримав нову дату виходу і перший постер з "маленькою росією"
Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру
Вихід фільму "Мортал Комбат 2" відклали на 7 місяців — нова дата
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати