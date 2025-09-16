Прихованого боса Hollow Knight: Silksong створив фанат, що помер від раку у 2019 році

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Team Cherry зробила зворушливу згадку в Hollow Knight: Silksong — розробники вшанували пам’ять фаната, який не зміг побачити сиквел. До того ж саме він вигадав прихованого боса.

Йдеться про Сета Голдмана, відомого на Reddit під ніком big_boi878. У 2019 році чоловік поділився, що бореться з саркомою Юінга Рідкісна, але агресивна форма раку, яка зазвичай вражає кісткову тканину або м’які тканини навколо кісток, що побачила Team Cherry. Розробники пообіцяли, що створять в грі боса, названого на його ім’я Сет. А врешті-решт вони взяли за основу його ескіз.

Нижче описано спойлери, де можна знайти боса та пов’язані з ним сюжетні деталі

І от 4 вересня 2025 року фанати нарешті доторкнулися до Hollow Knight: Silksong, яку чекали шість років. У мережі швидко згадали про допис 2019 року. Виявляється, Сет — не пересічний бос, а має сумну та одночасно душевну історію. Його можна знайти на прихованій локації Grand Gate (Гранд-Гейт).

Це охоронець святилища Shellwood Shrine (Святилище Шелвуд), який захищає Silk Heart (Пилкове Серце) — один із ключових предметів у третьому акті. Після перемоги над ним Сета можна знову зустріти в інших місцях, наприклад у Greymoor (Греймур) та біля Citadel Gate (Великої Брами).

Крім того, в титрах помітили ім’я Сета поряд із Team Cherry — ще один спосіб віддати шану людині, яка залишила помітний слід у спільноті. Окремо згадаємо, що розробники не тільки увічнили пам’ять фаната, а ще надихалися великими проєктами. Наприклад, Silksong запозичила найжорстокіший трюк з The Last of Us. Складність гри настільки витріпала нерви геймерів, що творці погодилися трохи “підрізати” складність.