Team Cherry забула курсор миші у катсцені Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Гравці, що витратили купу годин на проходження Hollow Knight: Silksong, помітили невеликий “ляп” під час катсцени.

Користувачі Reddit не проґавили дрібну, але кумедну помилку від Team Cherry. Автор під ніком SooperWooper7044 підтвердив, що особисто перевірив “ляп” у кількох збірках катсцен. Схоже, курсор миші випадково залишили під час монтажу, але його все одно важко помітити.

Нижче присутні спойлери до проходження Hollow Knight: Silksong

Йдеться про катсцену з третього акту, коли Хорнет спускається всередині водолазного дзвону (Diving Bell) в розпечене ядро світу Фарлум (Pharloom). Дзвін скрипить і тріскається від тиску, а героїня сидить всередині, спостерігаючи за падінням. Саме в цей момент на коротку мить видно курсор миші. Він з’являється у верхньому краї екрана, наче забарвлений у помаранчевий колір через освітлення сцени. Тримайте скриншот нижче.

Фанати одразу згадали інший “ляп” — сумнозвісну каву, забутою у кадрі “Гри престолів”. На всяк нагадаємо, що два спін-оффи по всесвіту Джорджа Мартіна вийдуть 2026-го, один з них прямо на початку року.

Побачити курсор можна на 3:21 (посилання нижче має таймкод)

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Чи виправлять Team Cherry цей момент у майбутніх патчах — невідомо. Але така дрібниця точно не впливає на геймплей або якість Hollow Knight: Silksong. Нагадаємо, що нещодавно користувачі помітили іншу деталь — розробники увічнили пам’ять фаната, який помер у 2019 році. Найбільш зворушливий момент в тому, що для створення персонажа вони використали ескіз хлопця.

Джерело: Games Radar