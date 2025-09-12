ІТ-сектор Індії нервує: США розглядають податок у 25% на іноземний аутсорс

Новини IT-бізнес 12.09.2025 comment views icon

Величезний ІТ-сектор Індії увійшов в період невизначеності: клієнти відкладають або переглядають контракти, доки США розглядають законопроєкт про податок на іноземний аутсорс.

Законопроєкт “Про зупинку міжнародного переміщення працівників” (HIRE Act) був винесений на розгляд сенатором-республіканцем Берні Морено і передбачає, що США зможуть стягувати податки в розмірі 25% на аутсорсингові платежі з американських компаній, що мають співробітників за кордоном, у разі його схвалення.

Як зазначає Reuters, індійський сектор інформаційних технологій вартістю $283 млрд процвітає вже понад три десятиліття, експортуючи програмні послуги до США та маючи серед клієнтів таких гігантів, як Apple, American Express, Cisco та ін.

ІТ-сектор Індії нервує: американці розглядають податок у 25% на іноземний аутсорс
IT-працівники в аутсорсинговому центрі в Бангалорі, 29 лютого 2012 року / Reuters

“Закон HIRE пропонує кардинальні зміни, які можуть змінити економіку аутсорсингу та значно збільшити податкові зобов’язання, пов’язані з міжнародними договорами на надання послуг”, сказав керівник відділу комплаєнсу EY India Джигнеш Таккар.

У деяких випадках, за словами Таккара, сукупні федеральні, штатні та місцеві податки можуть підвищити стягнення з аутсорсингових платежів до 60%.

ІТ-сектор Індії нервує: американці розглядають податок у 25% на іноземний аутсорс
Сенатор США Берні Морено / Reuters

“Хоча ця партійна пропозиція може спочатку здатися привабливою, зрештою це штучні витрати, які роблять організації менш конкурентоспроможними та прибутковими в глобальному масштабі”, сказав Арун Прабху, партнер Cyril Amarchand Mangaldas.

Очевидно, що законопроєкт загрожує й українським айтівцям. За даними Асоціації IT Ukraine (через Highload), 47% з 2118 активних ІТ-компаній в Україні є аутсорсинговими. Найбільші — EPAM Systems (8765 співробітників), GlobalLogic (5388), SoftServe (5569), Luxoft (2800), Intellias (1761), Ciklum (1830), Infopulse (1 430), ELEKS (1224) та Sigma Software (1379). На кінець 2024 року на ІТ-експорт з України до США припадало $2,397 млрд, або 37,2% від загального обсягу.

У разі прийняття законопроєкту, новий податок на аутсорс запровадять з 1 січня 2026 року.

Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України

