Каліфорнія стане першим штатом у США, де заборонено кастову дискримінацію

Асамблея штату Каліфорнія прийняла законопроєкт про визнання кастової дискримінації незаконною. У травні цього року його ухвалив Сенат штату, передає The News Minute.

Закон додасть касту, як захищену категорію під «походженням» в Каліфорнійському законі про громадянські права, освітньому та житловому кодексах. Залишився підпис губернатора штату.

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Законопроєкт важливий для технологічних компаній, де багато вихідців з Індії та південно-східної Азії. В тому числі серед керівного складу: Сундар Пічай керує Google, Сатья Надела — Microsoft тощо. Проте нюанс в тому, що вони належать до вищих індійських каст, як-от брахмани та кшатрії.

Каталізатором прийняття закону став скандал в Cisco у квітні цього року. Двох керівників компанії: Сундара Айєра і Рамана Компелла звинуватили в дискримінації та переслідуванні співробітника на основі касти – поділу людей за походженням. Працівник належав до спільноти далитів, групи, яка знаходиться на нижній сходинці кастової системи в Індії. Після нього сенатор штату Каліфорнія Айша Вахаб і подала прийнятий законопроєкт.

Південноазіатська спільнота розділилася з цього питання. Деякі групи, такі як Hindus for Human Rights та Hindus for Caste Equity за підтримки Equality Labs, стверджують, що це необхідно для захисту вразливих членів громади від дискримінації за кастовою ознакою в освіті та технологічному секторі, де багато з них займають ключові ролі. Правозахисники та інші групи стверджують, що кастова дискримінація поширена в кількох південноазіатських громадах і діаспорах за релігійною ознакою.

Однак інші організації, такі як Hindu American Foundation і Coalition of Hindus of North America, виступають проти такої політики, стверджуючи, що вона буде націлена саме на індуїстів та американців індійського походження, які зазвичай асоціюються з кастовою системою. Вони повідомляють, що немає чітких даних, які б доводили існування такої дискримінації, і що каста підпадає під «національне походження», що робить непотрібним виділення окремої захищеної категорії.