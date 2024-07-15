Трейлер GTA 6 зібрав 200 млн переглядів, але рекорд — у мобільного платформера

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Трейлер довгоочікуваної гри GTA 6 від Rockstar Games досяг нового рекорду — 200 мільйонів переглядів на YouTube. Це сталося лише за 7 місяців після його публікації в грудні минулого року.

Ця цифра вражає, особливо якщо порівняти її з трейлером попередньої частини серії. GTA 5 за весь час набрала 111 мільйонів переглядів, що майже вдвічі менше за нинішній результат шостої частини.

Утім, GTA 6 поки що займає друге місце серед ігрових трейлерів. Лідерство тримає мобільна гра Subway Surfers з 361 мільйоном переглядів. Але варто зазначити, що цей трейлер вийшов 11 років тому.

Серед консольних та комп’ютерних ігор GTA 6 не має рівних. Якщо тенденція збережеться, трейлер може сягнути позначки в 300 мільйонів переглядів.

Важливо розуміти, що 200 мільйонів — це лише офіційні дані з каналу Rockstar. Насправді переглядів значно більше, адже трейлер перезавантажували десятки разів на різні канали. До того ж багато фанатів дивилися відео по кілька разів.

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Трейлер GTA 6 встановив кілька рекордів одразу після виходу. Він став найпопулярнішим немузичним відео за перші 24 години, набравши понад 100 мільйонів переглядів.

За останніми даними, нові скріншоти з гри можуть з’явитися вже в серпні. Це натякає на те, що другий трейлер може вийти найближчим часом.

Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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