PlayStation Store випадково анонсував Red Dead Redemption для ПК замість Rockstar

Гру вже випустили майже на всіх інших платформах.

Легендарна Red Dead Redemption може вийти на персональних комп’ютерах. Ця новина з’явилася завдяки опису гри в PlayStation Store, де зазначено, що гравці зможуть «випробувати епічні пригоди на Дикому Заході, які визначили ціле покоління — тепер уперше на ПК».

Red Dead Redemption PC version teased on…PSN

“Experience the epic western adventures that defined a generation — now on PC for the first time ever.”

“Featuring the complete single-player experiences of both games, including bonus content from the Game of the Year Edition,… pic.twitter.com/YiTNJNCUy6

— Wario64 (@Wario64) August 13, 2024