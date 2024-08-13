PlayStation Store випадково анонсував Red Dead Redemption для ПК замість Rockstar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Гру вже випустили майже на всіх інших платформах.

Легендарна Red Dead Redemption може вийти на персональних комп’ютерах. Ця новина з’явилася завдяки опису гри в PlayStation Store, де зазначено, що гравці зможуть «випробувати епічні пригоди на Дикому Заході, які визначили ціле покоління — тепер уперше на ПК».

Red Dead Redemption PC version teased on…PSN “Experience the epic western adventures that defined a generation — now on PC for the first time ever.” “Featuring the complete single-player experiences of both games, including bonus content from the Game of the Year Edition,… pic.twitter.com/YiTNJNCUy6 — Wario64 (@Wario64) August 13, 2024

Rockstar Games випустила Red Dead Redemption у травні 2010 року для PlayStation 3 та Xbox 360. Минулого року розробники створили «конверсію» гри для PlayStation 4 та Nintendo Switch. Однак ця версія не виправдала сподівань фанатів на повноцінний ремейк для PlayStation 5.

Якщо чутки справдяться, Red Dead Redemption нарешті з’явиться на ПК через 14 років після виходу гри. Такий довгий проміжок часу між релізами на різних платформах характерний для Rockstar Games. Наприклад, Grand Theft Auto V з’явилася на ПК через 18 місяців після виходу на PS3 та Xbox 360.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Гравці з нетерпінням чекають на офіційне підтвердження цієї інформації від Rockstar. Багато хто сподівається, що це буде не просто порт версії для PS4 та Switch, а повноцінна ПК-адаптація з покращеною графікою та додатковими можливостями.

Red Dead Redemption — культова відеогра-вестерн від Rockstar Games, випущена у 2010 році. Дія розгортається на Дикому Заході 1911 року. Гравці керують Джоном Марстоном, колишнім злочинцем, якого змушують переслідувати колишніх спільників. Гра здобула визнання завдяки захопливому сюжету, детальному відкритому світу та інноваційному геймплею. Вона встановила нові стандарти для жанру action-adventure, продемонструвавши здатність відеоігор розповідати складні, емоційні історії в інтерактивному форматі.

Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.