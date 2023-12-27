Керівник відділу дизайну iPhone в Apple йде до Джоні Айва у LoveFrom

Танг Тан, який керував відділом дизайну iPhone і Apple Watch, приєднається до компанії LoveFrom до Джоні Айва, колишнього головного дизайнера Apple.

Тан покине Apple в лютому й працюватиме над новим апаратним проєктом зі штучним інтелектом в LoveFrom, дизайнерській фірмі, очолюваній Джоні Айвом, дизайнером багатьох культових продуктів Apple.

Продукти, над якими працюватиме Тан, перебувають на ранній стадії, а виконавчий директор OpenAI Сем Альтман забезпечить LoveFrom програмними можливостями, передає Reuters.