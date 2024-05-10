Кевін Дюранд каже, що копіював манери Ілона Маска для образу мавпи-лиходія у фільмі «Королівство планети мавп»

Актор Кевін Дюранд грає Проксімуса Цезаря, лиходія в найновішому фільмі відомої кінофраншизи, «Королівство планети мавп». Персонаж Дюрана може нагадати манерами, когось всесвітньо відомого, а саме Ілона Маска — і це не безпідставно. В інтерв’ю для подкасту Inside Total Film Кевін Дюранд зізнався, що його персонаж умисно наділений рисами технічного мільярдера.

«Це круто! Я маю на увазі, що навіть з обличчям мавпи мене порівнюють з Ілоном Маском. Мені весь час доводиться чути про Ілона Маска, насправді це дуже смішно. Люди підходять до мене з блиском в очах, і я розумію, що вони зустрічаються не з актором, який їм подобається, це щось більше. Але те, що це відбувається, навіть коли я мавпа, — це фантастика!»

Актор, який також брав участь у «Загублених» та «Початок. Росомаха», назвав Маска одним зі своїх джерел натхнення під час підготовки до ролі альфа-самця мавпи.

«Я дивився на справді харизматичних спікерів — я досить багато спостерігав за [коучем] Тоні Роббінсом, Ілоном, Арнольдом Шварценеггером, який виступав як губернатор. За цими людьми усі спостерігають мимоволі, оскільки вони володіють такою силою та харизмою».

Як і Маск, Проксімус Цезар має руйнівні риси. Цікаво, що за сюжетом у світі фільму зникла електроенергія. Персонаж Дюранда використовує наново відкриту технологію для встановлення панування над мавпами. Прокат фільму в Україні стартував 9 травня.

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Джерело: Deadline