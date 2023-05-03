Кіберполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу з 9 сервісів анонімного обміну «брудної» криптовалюти

Українські правоохоронці у співпраці з правоохоронними органами США провели багаторівневу міжнародну операцію з ліквідації 9 сервісів обміну віртуальних активів — у ній взяли участь співробітники Кіберполіції, Нацполіції, Офіс Генпрокурора та агенти ФБР, повідомляє пресслужба МВС.

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У матеріалах справи зазначено, що вебресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалют, що своєю чергою сприяло легалізації та відмиванню грошей, здобутих протиправним шляхом. Через біржі зловмисники проводили активи, отримані в результаті атак шкідливим програмним забезпеченням (вірусами-шифрувальниками) та онлайн-шахрайства. Рекламування послуг з обміну здійснювалося на закритих хакерських форумах.

За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, котра розміщувалася на серверах Сполучених Штатів Америки, країнах Європи та в Україні. Доменні імена вилучено. Відвідувачі сайтів 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro та owl.gold тепер побачать банер конфіскації (ілюстрація для новини).

Наразі працівники поліції встановлюють причетних до злочинної діяльності.