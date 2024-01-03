Кіберполіція запрошує до проєкту інформаційної безпеки MRIYA – для навчання кібергігієні та протидії російській дезинформації

Кіберполіція продовжує розвивати проєкт MRIYA, створений спільно з волонтерами. Він починався як чат-бот, через який можна було повідомити про ворожих ботів, а згодом перетворився на соціальний проєкт, і тепер він призначений для створення надійного щита від російської пропаганди та дезінформації.

Зазначається, що війна відбувається не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Ворог розповсюджує фейки та необхідні йому наративи. Це може негативно вплинути на свідомість людей та хід війни в цілому. Тому важливо вміти себе захистити від поширення фейків.

В рамках проєкту відбувались заходи, спрямовані на його популяризацію. Зокрема, проводились зустрічі зі здобувачами освіти. Небайдужі студенти та школярі плідно допомагають Кіберполіції у протидії кіберзлочинам та у боротьбі із російськими фейками та пропагандою в інформаційному просторі. Зважаючи, що у багатьох охочих немає можливості приєднатись офлайн, управління Кіберполіції влаштовує віртуальні зустрічі через платформу Zoom, що дозволяє взяти участь у конференції будь-де, де є інтернет.

Кіберполіція запрошує долучитися до проєкту MRIYA, який став своєрідною інформаційною армією. Вона налічує близько 190 тис. учасників та може похвалитися блокуванням близько 30 тис. ворожих ресурсів. Метою проєкту є покращення медіаграмотності українців та зменшення впливу пропаганди на суспільство.

Учасники проєкту MRIYA будуть вчитися інформаційній та кібергігієні, отримають поради, що підвищать обізнаність у медіапросторі та зможуть самостійно виявляти джерела пропаганди й знищувати їх.

Цілі проєкту:

знищення російських осередків в мережі;

зменшення рівня булінгу та цькування в інтернеті;

навчання та тренінги з кібергігієни;

просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

Долучитися до проєкту MRIYA можна за наступною адресою.