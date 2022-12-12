Кілліан Мерфі, Емілі Блант та Роберт Дауні-молодший на ексклюзивних знімках байопіка Крістофера Нолана “Оппенгаймер”/Oppenheimer

“Оппенгаймер” Крістофера Нолана — один із найбільш очікуваних фільмів наступного року, тому цілком доречно, що він потрапив на обкладинку майбутнього випуску британського кіножурналу Total Film.

Фільм розкаже про життя фізика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера, наукового керівника Мангеттенського проєкту, в рамках якого в роки Другої світової війни розроблялись перші зразки ядерної зброї. Через це Оппенгеймера, роль якого у фільмі виконає Кілліан Мерфі, часто називають “батьком атомної бомби”.

World exclusive! Here’s a new look at Christopher Nolan’s #Oppenheimer – featuring Cillian Murphy, Emily Blunt, and Robert Downey Jr. https://t.co/AgDDGF7vrr — Total Film (@totalfilm) December 12, 2022

Мерфі вже п’ять разів співпрацював з Ноланом (трилогія “Темний лицар”, “Початок”, “Дюнкерк”), але це вперше, коли він зіграє головну роль. Режисер оточує актора дійсно чарівним ансамблем зірок, включаючи Емілі Блант у ролі дружини Роберта, Кітті, а також Метта Деймона, Флоренс П’ю, Рамі Малека, Кеннета Брана та Гері Олдмана. Роберт Дауні-молодший грає Льюїса Штрауса, голову Комісії з атомної енергії США, який запекло конфліктуватиме з Оппенгеймером.

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Фільм заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна “Американський Прометей” (у 2005 році отримала Пулітцерівську премію в категорії “біографії”).

У новому випуску журналу Total Film, який надійде в продаж у четвер, 15 грудня, Нолан докладно розповідає про фільм, який він описує як “історію величезного розмаху та масштабу”. Також у журналі можна побачити кілька ексклюзивних зображень зі знімань: як Мерфі відіграє роль на слуханні, також є кілька спільних кадрів головного героя з персонажами Блант та Дауні-молодшого, а також фото, зроблені поза кадром: на них зняті у процесі роботи Мерфі, Нолан і оператор Хойт ван Хойтема (який працював над кожним фільмом Нолана, починаючи з “Інтерстеллара”).

“Оппенгаймер” від Universal Pictures виходить у кінотеатрах 21 липня 2023 року.

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