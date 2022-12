Кілліан Мерфі, Емілі Блант та Роберт Дауні-молодший на ексклюзивних знімках байопіка Крістофера Нолана “Оппенгаймер”/Oppenheimer

“Оппенгаймер” Крістофера Нолана — один із найбільш очікуваних фільмів наступного року, тому цілком доречно, що він потрапив на обкладинку майбутнього випуску британського кіножурналу Total Film.

Фільм розкаже про життя фізика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера, наукового керівника Мангеттенського проєкту, в рамках якого в роки Другої світової війни розроблялись перші зразки ядерної зброї. Через це Оппенгеймера, роль якого у фільмі виконає Кілліан Мерфі, часто називають “батьком атомної бомби”.

