Постер «Хижак: Дикі землі» показує обладунки прибульця та поранену Ель Фаннінг

Кадр з «Хижак: Дикі землі»

Напередодні Comic-Con 2025 з’явився постер до фільму «Хижак: Дикі землі» — фанати вбачають натяки на ключовий сюжетний поворот. І, можливо, навіть на перетин зі всесвітом «Чужого».

На постері видно декілька цікавих елементів. Наприклад, вперше показали обладунки нового Хижака на ім’я Дек, а за його спиною висить травмована Ель Фаннінг. Жінка візуально виглядає як андроїд, з якого звисають тонкі трубки й нутрощі. Постер нагадав культову сцену з «Чужі» 1986 року: у ній королева ксеноморфів навпіл розриває Бішопа (Ленс Генріксен), який став своєрідним еталоном «доброго андроїда» в екранізаціях «Чужого».

На постері особливої уваги заслуговує його броня: новий візор, незвичні елементи на плечах — усе це відрізняє її від класичних костюмів раси Яутю. Можливо, дизайн натякає на нову підгрупу мисливців. А маска, що нагадує модифікації з «Чужий проти Хижака», лише підживлює чутки про можливе зіткнення з ксеноморфами.

Новий фільм, офіційно названий «Хижак: Дикі землі», знову зняв Ден Трахтенберг — режисер приквела «Здобич». Цього разу він вперше робить Хижака не лише мисливцем, а центральною фігурою сюжету. Головний герой прибуває на «планету смерті» Каліск після вигнання з клану. Мета Дека — довести власну цінність і повернути визнання Яутю.

Крім того, раніше Трахтенберг натякав на ключові мотиви фільму. Він ділився, що надихався зв’язком персонажів в грі Shadow of the Colossus — і тут зрозуміло, що дружба між Хижаком і андроїдом не буденна річ. За словами Трахтенберга, Фаннінг є «повною протилежністю» Хижаку: вона багатослівна, чуттєва і, можливо, володіє знаннями чи вміннями, яких бракує йому.

Теорії щодо натяків на третій фільм «Чужий проти Хижака» підживлює і нещодавній анімаційний проєкт «Хижак: Вбивця вбивць», який теж вийшов цього року та містить численні посилання на всесвіт Чужого. Прямого підтвердження від Трахтенберга немає, але він визнав, що між персонажами Фаннінг і Дека «є унікальний, захопливий зв’язок».

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Джерело: IGN