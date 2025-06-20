M3GAN 2.0 буде не горором, а фантастикою – режисер надихався «Термінатором 2» та фільмами 90-х

M3GAN 2.0. Geoffrey Short / Universal Pictures

Сиквел M3GAN 2.0 цілком свідомо міняє жанр і віддаляється від першого фільму. Тепер це радше науково-фантастичний бойовик, ніж горор.

Замість і темних коридорів — масштабний екшен, дуелі роботів та алюзії на «Чужих» і «Робота-поліцейського». Режисер Джерард Джонстон надихався «Термінатором 2» і фільмами 80–90-х, а новий сюжет виводить M3GAN на арену глобальної битви зі штучним інтелектом.

«Я дуже пишаюся першим фільмом, і я майже не хотів робити нічого, що негативно вплинуло б на цей фільм І чудовий спосіб зробити це — просто не робити те саме більше і навіть не залишатися в тому ж жанрі», — каже Джонстон.

У центрі сюжету — події, що відбуваються через роки після знищення M3GAN. Робототехнік Джемма (Еллісон Вільямс) відновлює ляльку, щоб захистити себе та свою племінницю Кеді від нової загрози. Цього разу загроза — це інша лялька, AM3L1A, яку використовують як військову зброю. У творінні Джерарда Джонстона з появою AM3L1A сюжет стає значно динамічнішим: кілька технологічних корпорацій змагаються за контроль над смертоносним штучним інтелектом, а M3GAN нарешті отримує рівного супротивника.

За його словами, прикладом вдалої зміни жанру став фільм «Термінатор 2: Судний день». Саме ця стрічка, на його думку, найкраще демонструє перехід від одного жанру до іншого. Водночас фільм пронизаний духом 80-х і 90-х років, що надає йому особливого настрою та автентичності.

Прем’єра «M3GAN 2.0» у кіно відбудеться 27 червня.

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Джерело: Games Radar