Кінематографічний трейлер Starfield та виступ Тодда Говарда на Gamescom Opening Night Live 2023

Захід Gamescom Opening Night Live 2023 розпочався з музичного вступу композитора Starfield Іона Зура, демонстрації нового кінематографічного трейлера гри та короткої розповіді про неї Тодда Говарда:

«Ми мріяли про гру, де ми дивимось на небо та можемо полетіти в космос і досліджувати. Ми любимо створювати ігри, де можна досліджувати світи. Ми зробили The Elder Scrolls та серію Fallout, але ми хотіли зробити щось абсолютно нове, де ви могли б досліджувати галактику з повною свободою. Це гра, у яку ми завжди хотіли грати, і в яку, як ми думаємо, багато людей також захочуть грати. Це щось на зразок гри мрії».

«Це як NASA, що зустріла Індіану Джонса».

«У грі є багато сюрпризів, про які ми не говорили. Я не хочу спойлерити, але ми справді дуже задоволені тим, як склалася історія та куди вона веде».

Bethesda показала епічний трейлер Starfield, схожий на презентацію науково-фантастичної кінострічки. У супроводі оркестрового кавера пісні Rocket Man Елтона Джона глядачу показали старт та приземлення корабля, далекі планети, чудернацьких тварин, загадкові явища та зворушливі відносини персонажів. За допомогою коротких епізодів трейлер охоплює світ Starfield та розповідає про прагнення людей до досліджень.

Тім часом, на передодні Gamescom стався виток майже 4 хвилин геймплею гри від її початку – наразі відео недоступне. Starfield має вийти 1 вересня для покупців Premium Edition, Premium Edition Upgrade або Constellation Edition. Для всіх інших Starfield вийде у прямому ефірі 6 вересня.

Джерела: IGN, PC Gamer