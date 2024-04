Творці Kingdom Come: Deliverance анонсували показ наступної гри за тиждень — 18 квітня

Фанати Kingdom Come: Deliverance нарешті дочекалися продовження.

Чеська студія Warhorse Studios анонсували дату презентації наступної гри — її покажуть вже за тиждень, 18 квітня о 21:00 за київським часом. Показ транслюватиметься на YouTube та Twitch.

Похмуре тизер-зображення з вершником на коні, опубліковане в соцмережах, і попередні численні натяки розробників не лишають майже ніяких сумнівів — нас чекає продовження визнаного рольового екшену RPG Kingdom Come: Deliverance 2018 року. Власне, авторитетний інсайдер billbil-kun, який майже ніколи не помиляється, відразу після публікації тизеру підтвердив, що показ дійсно присвячений сиквелу Kingdom Come, або, як її часто називають фанати, “кама”.

Kingdom Come: Deliverance вийшла ПК, PS4 та Xbox One в лютому 2018 року, через чотири роки після успішного закінчення збору коштів на Kickstarter (понад $2 млн). Це RPG з відкритим від першої особи, яка дозволяє пережити історію сина коваля Генрі в середньовічній Богемії початку XV століття, з точним дотриманням історії й прискіпливою реконструкцією. Попри непростий творчий шлях гру прийняли переважно позитивно — її середня оцінка на Metacritic становить 76 балів зі 100 від журналістів та 8,1 з 10 від гравців. На Steam гра має 82% позитивних відгуків. Попри те, що нативних версій Kingdom Come: Deliverance для PS5 та Xbox Series X|S немає, 15 березня Warhorse випустила «Королівське видання» на Nintendo Switch. Перед цим у лютому Warhorse повідомила, що продажі Kingdom Come: Deliverance перевищили 6 млн копій.