Код, який оживає: Google змоделювала зародження життя в цифровому середовищі

Нарешті Google створила щось, що розмножується швидше за фейки в інтернеті.

Дослідники Google провели експеримент, симулюючи еволюцію фрагментів коду протягом мільйонів поколінь, що призвело до появи «самовідтворюваних» програм. Це відкриття може пролити світло на походження біологічного життя та викликало жваві обговорення в науковій спільноті, оскільки потенційно демонструє механізми, які могли бути залучені у виникненні перших живих організмів на Землі.

Експеримент базувався на використанні десятків тисяч фрагментів коду, написаних мовою програмування Brainfuck Brainfuck — езотерична мова програмування, вигадана Урбаном Мюллером з метою забави. Складається з восьми команд, кожна з яких записується одним символом.. Цю мову обрали через її простоту — вона дозволяє лише дві базові операції: збільшення або зменшення значення на 1. Дослідники випадково змішували та комбінували ці фрагменти коду в віртуальному середовищі, даючи їм можливість виконуватись, взаємодіяти між собою, мутувати й перезаписувати себе та сусідні елементи протягом мільйонів симульованих поколінь.

Несподівано для вчених, під час експерименту з’явилися самовідтворювані програми. Вони швидко досягли обмеження популяції, встановленого в експерименті. Щобільше, виникали нові типи реплікаторів (програми або організми, здатні до створення своїх копій), які іноді перевершували попередні версії.

Бен Лорі (Ben Laurie), один з авторів дослідження, підкреслив унікальність експерименту: «Все відбувалося хаотично, а потім раптом: бум, вони всі стали однаковими». Він додав: «Нічого магічного не сталося. Просто фізика діяла дуже довго, і це призвело до появи дуже складних речей».

Річард Ватсон (Richard Watson), еволюційний науковець, оцінив дослідження як «дуже круте», але застеріг від поспішних висновків. «Самовідтворення важливе, але було б помилкою вважати, що це чарівна куля, з якої автоматично випливає все інше, що є захопливим у житті», — зазначив він.

Професорка Сюзан Степні (Susan Stepney) назвала експерименти, які призвели до появи самовідтворюваних програм, «великим досягненням». На її думку, це значний крок до розуміння можливих шляхів походження життя в середовищі, відмінному від стандартного біологічного «вологого обладнання» Вологе обладнання (анг. wetware) — термін, який використовують для опису біологічних компонентів і систем, що функціонують як програмне та апаратне забезпечення. Вологе обладнання включає мозок і центральну нервову систему, де «апаратне забезпечення» відноситься до біоелектричних і біохімічних властивостей мозку, а «програмне забезпечення» — до мислення та інтелектуальних функцій..

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Варто зазначити, що дослідження Google не є першим у своєму роді. Ще в 1993 році в Університеті штату Мічиган професор Кріс Адамі керував проєктом, який використовував програмне забезпечення Avida для моделювання виникнення та еволюції життя. Avida створювала віртуальний світ, де цифрові організми конкурували за ресурси, мутували та еволюціонували, імітуючи процеси, характерні для біологічних систем.

Джерело: Pcgamer, Newscientist, Nasa