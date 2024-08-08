Місяць, ймовірно, мав багато малих «братів і сестер» на орбіті Землі в далекому минулому

Учені з Невадського університету в Лас-Вегасі висунули гіпотезу, що в ранні періоди існування система Земля-Місяць могла мати маленьких компаньйонів на полярних орбітах.

Сьогодні Місяць обертається навколо Землі на відстані приблизно 384 600 км, що в 30 разів перевищує діаметр нашої планети. Однак ця відстань постійно збільшується — Місяць віддаляється від Землі зі швидкістю приблизно 3,8 см на рік.

Дослідники зазначають, що Місяць сформувався майже 4,5 мільярда років тому, ймовірно, унаслідок зіткнення Землі з об’єктом розміром із Марс. Після цієї катастрофічної події Місяць утворився на відстані лише 19 135 км від Землі, що становить приблизно 1,5 діаметра нашої планети.

Стівен Лепп, співавтор дослідження, пояснює:

«На початкових етапах формування Сонячної системи було набагато більше дрібних тіл і уламків, ніж сьогодні».

Більшість уламків, що утворилися при формуванні Місяця, ймовірно, зіткнулися з Місяцем або Землею, або були відкинуті від них обох. Однак, деякі з них могли обертатися навколо Землі та Місяця на так званих кругових орбітах.

Дослідники виявили, що система Земля-Місяць могла мати супутника або диск на полярній орбіті — тобто навколо полюсів Землі та Місяця, а не екватора. Такі орбіти були стабільними від моменту формування Місяця до того, як відстань між Землею і Місяцем досягла 7,5 діаметрів Землі.

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Хоча сьогодні орбіта Місяця нахилена на 5 градусів відносно орбіти Землі навколо Сонця, попередні дослідження припускали, що під час формування цей нахил становив щонайменше 10 градусів. Наявність супутників на полярних орбітах могла вплинути на еволюцію системи Земля-Місяць і пояснити ці загадкові аспекти.

Лепп підсумовує, що ці знахідки відкривають можливість формування стабільних полярних місяців у екзопланетних системах, що може мати спостережувані наслідки для майбутніх досліджень.

Результати дослідження прийняті до публікації в журналі Astrophysical Journal.

Нагадаємо, дослідники з Китаю знайшли докази наявності води в пробах місячного ґрунту, зібраних місією Chang’e-5, що відкриває нові перспективи у вивченні природного супутника Землі.

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Джерело: Space