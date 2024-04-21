У неділю, 21 квітня, комета 12P/Pons-Brooks (Понса-Брукса), відома як «Комета Диявола», «Рогата комета» або «Тисячолітній сокіл», стала якнайкраще помітною у небі. Небесне тіло, яке відвідує Сонячну систему раз на 71 рік, досягнуло перигелію — точки на своїй еліптичній орбіті, коли вона найближча до Сонця.

Ця рідкісна комета час від часу утворює яскраві спалахи, які стали причиною її розповсюджених прізвиськ. Ці спалахи підживлюються пилом, каменями та кригою, які нагріваються Сонцем та перетворюються на газ, утворюючи навколо комети сяйво, що нагадує роги або крила.

Об’єкт завширшки 17 км перебуває на траєкторії, яка приводить його на відстань 116,8 млн км від Сонця під час її максимального зближення. Це означає, що комета 12P буде найбільш помітною з Землі за кілька ночей до та після досягнення перигелію, коли вона буде найяскравішою. За сприятливих умов спостерігачі зможуть побачити її без спеціального обладнання.

Щоб помітити комету, на середніх та південних широтах Північної Америки треба подивитися на сузір’я Тельця відразу після заходу сонця. Вона буде трохи нижче сузір’я, вигин у формі «V» Тельця буде спрямований вниз. Комета з’явиться ліворуч від Юпітера, який виглядатиме як яскрава блідо-жовта куля. У цьому місці треба шукати округлу тонку пляму світла, можливо, слабким хвостом, який тягнеться вгору та ліворуч від яскравої центральної області, або ж можна побачити сяйво, яке оточує ядро ​​комети.

В Україні комету теж буде видно: ясного вечора низько на захід та північний захід, коли сутінки вже закінчаться.

Існує ймовірність, що її можна буде побачити неозброєним оком у темних місцях із ясним небом, але невеликий телескоп або бінокль, безумовно, дозволить з більшою ймовірністю помітити комету. Спостерігачам у північних широтах може бути важко побачити комету, оскільки вона проходитиме у сяйві заходу сонця.

Якщо комета випустить один зі своїх спалахів під час близького наближення до Сонця, вона буде світитися довше та яскравіше, що полегшить спостереження. Інша сприятлива можливість для її спостереження буде 2 червня, коли вона більш наблизиться до Землі, але до того часу її можна буде побачити лише в південній півкулі.

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Джерело: Space.com