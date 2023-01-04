Комету C/2022 E3 (ZTF) можна побачити із Землі у січні-лютому 2023 року неозброєним оком. Раніше її вже могли спостерігати неандертальці

Комета C/2022 E3 (ZTF) може бути достатньо яскравою, щоб її можна було побачити без використання допоміжних інструментів. Вона пролетить повз Сонце та Землю у січні-лютому 2023 року.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Комета, що зараз проходить через внутрішню частину Сонячної системи, максимально наблизиться до Сонця 12 січня, а потім пролетить повз Землю, максимально наблизившись до неї 1-2 лютого. Якщо комета буде такою ж яскравою як нині, то її можна побачити на темному небі неозброєним оком. Це, звичайно, важко передбачити, але навіть якщо C/2022 E3 (ZTF) згасатиме, її слід також можна побачити в бінокль або телескоп протягом кількох днів в області її найближчого прольоту.

За даними NASA, спостерігачі в Північній півкулі зможуть побачити комету в ранковому небі, коли вона рухатиметься в напрямку північного заходу протягом січня. Для спостерігачів у Південній півкулі C/2022 E3 (ZTF) стане видимою на початку лютого 2023 року.

Комету слід шукати у момент, коли місяць буде тьмяним (а новий місяць 21 січня надасть таку можливість за сприятливої погоди). Згідно з вебсайтом Starlust, комета перебуватиме в сузір’ї Жирафа під час свого наближення.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), період обертання комети складає близько 50 000 років. Це означає, що до того, як C/2022 E3 (ZTF) наблизиться приблизно на відстань до 160 мільйонів кілометрів від Сонця 12 січня та 42 мільйонів кілометрів до Землі 2 лютого, востаннє комета пролітала так близько до нашої планети в епоху Пізнього палеоліту. А отже останні люди, які могли помітити C/2022 E3 (ZTF), були ранніми Homo Sapiens, які жили під час останнього льодовикового періоду. Теж саме стосується останніх неандертальців, оскільки цей вид вимер приблизно через 10 000 років після останнього перигелію C/2022 E3 (ZTF).

Звичайно, неандертальці та ранні люди не знали, що таке C/2022 E3 (ZTF), і саму комету ідентифікували вже сучасними інструментами набагато пізніше. На початку березня 2022 року її помітила ширококутна оглядова камера Zwicky Transient Facility. C/2022 E3 (ZTF), що спочатку виглядала як астероїд, у той час перебувала на орбіті Юпітера, і незабаром почала світлішати. На момент її відкриття, комета мала зоряну величину 17,3m та стала яскравішою до 10m у листопаді. Очікується, що зрештою C/2022 E3 (ZTF) досягне 6m зоряної величини.

На поточних зображеннях C/2022 E3 (ZTF) видно її кому, ореол газу та пилу, що світиться зеленуватим відтінком, і довгий, але слабкий хвіст, що тягнеться від основного тіла.

Нагадаємо, що нині з Землі вже можна спостерігати метеорний потік Квадрантиди (уламки астероїда 2003 EH1, який був виявлений під час пошуку навколоземних об’єктів обсерваторією Лоуелла (LONEOS) у 2003 році). Цей потік щорічно активний у період із 26 грудня до 16 січня. У 2023 році його максимум припадає на 2 та 3 січня. За даними NASA, на піку можна спостерігати в середньому 80 метеорів за годину, що проносяться через атмосферу Землі зі швидкістю близько 41 км/с.

У відео нижче — поради від NASA щодо спостереження за небом у січні 2023 року.

Джерело: Space