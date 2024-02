Компактний складаний смартфон Samsung Galaxy Flip6 з’явився на рендерах. Має стати трохи товщим за попередника

Одразу після публікації дизайну Samsung Galaxy Fold6 настала черга його компактнішого «брата» Flip6. Його дизайн також став відомим загалу завдяки OnLeaks та SmartPrix. Ймовірна дата презентації — в липні.

Загальний формфактор пристрою схожий на торішній Flip5, включаючи 6,7-дюймовий внутрішній складаний дисплей і 3,4-дюймовий зовнішній екран. Проте його товщина може збільшитися з 6,9 мм до 7,4 мм, що викликає припущення про те, для чого може бути використаний додатковий внутрішній простір. Найпопулярніша теорія походить з торішнього звіту GalaxyClub, в якому йшлося про те, що ємність акумулятора Flip6 може збільшитися з 3700 мАг до 4 000 мАг, передає The Verge.

Good Morning #FutureSquad! Another day, another leak with your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip6 (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/x1mL7WcRyR pic.twitter.com/nJ5wA47nxL

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 29, 2024