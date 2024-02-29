Новини Пристрої 29.02.2024 о 15:56 comment views icon

Компактний складаний смартфон Samsung Galaxy Flip6 з’явився на рендерах. Має стати трохи товщим за попередника

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Юрій Орос

Автор новин

Компактний складаний смартфон Samsung Galaxy Flip6 з’явився на рендерах. Має стати трохи товщим за попередника

Одразу після публікації дизайну Samsung Galaxy Fold6 настала черга його компактнішого «брата» Flip6. Його дизайн також став відомим загалу завдяки OnLeaks та SmartPrix. Ймовірна дата презентації — в липні.

Загальний формфактор пристрою схожий на торішній Flip5, включаючи 6,7-дюймовий внутрішній складаний дисплей і 3,4-дюймовий зовнішній екран. Проте його товщина може збільшитися з 6,9 мм до 7,4 мм, що викликає припущення про те, для чого може бути використаний додатковий внутрішній простір. Найпопулярніша теорія походить з торішнього звіту GalaxyClub, в якому йшлося про те, що ємність акумулятора Flip6 може збільшитися з 3700 мАг до 4 000 мАг, передає The Verge.

Інші чутки про характеристики включають процесор Snapdragon 8 Gen 3 і повернення подвійної камери. SmartPrix повідомляє, що модулі знову матимуть роздільну здатність 12 Мп мегапікселів. Раніше говорилося, що Samsung тестує 50-Мп основну камеру у Flip6, але неясно, чи потрапить вона в фінальний пристрій. Серед доступних кольорів будуть світло-фіолетовий і м’ятно-зелений.

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