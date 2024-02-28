Фінальний дизайн складаного смартфона Samsung Galaxy Fold6 на рендерах

Samsung готується запустити свої нові складні телефони лише в липні або серпні. Але вже зараз витік показав дизайн Galaxy Fold6, схожий на фінальний.

Рендери опублікували Стів Хеммерстоффер (OnLeaks) та SmartPrix. Зображення показують складаний телефон із закругленими кутами та пласкими краями, передає AndroidAuthority.

Пристрій має розміри 153,5 x 132,5 x 6,1 мм у розкладеному вигляді. Це робить його трохи коротшим, але помітно ширшим, ніж Galaxy Fold5 (154,94 x 129,8 x 6 мм). Більша ширина в розгорнутому форматі дає змогу припустити припускає, що екран також буде ширшим.

Інші помітні деталі, отримані з цих зображень, включають кнопки регулювання гучності і кнопку живлення (імовірно, що виконує функцію сканера відбитків пальців) на правій стороні, динаміки зверху і знизу, а також порт USB-C внизу.

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