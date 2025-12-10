Композитор "Аватар 3" написав 1907 сторінок нот, щоб музики вистачило на 3+ години фільму

Кадри з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Саймон Франґлен був аранжувальником та автором пісень в оригінальному “Аватарі” 2009 року і написав музику до сиквелу 2022 року, однак третій фільм вимагав куди більше зусиль — як технічних, так і тематичних. У підсумку загальний обсяг музики у “Вогні та попелі” ледь не дорівнював тривалості самого фільму.

“З погляду масштабу того, що нам довелось створити, ця музика перевершує все те, що я робив раніше”, — розповідає Франґлен в інтерв’ю IndieWire.

При цьому перша пісня для “Аватар: Вогонь і попіл” була створена ще 7 років тому, тоді як основну частину Франґлен написав протягом 2,5 років — ноти зайняли 1907 сторінок.

“Фільм триває 3 години 15 хвилин і в ньому 3 години 4 хвилини та 16 секунд звучить музика. Тож у мене є близько 10 хвилин відпочинку за гарну поведінку”, — жартує композитор.

Складність роботи Франґлена полягала в тому, що “Вогонь і попіл” досить часто переходить між жанрами й охоплює широкий тональний діапазон: від інтимно романтичного до сумного. До прикладу, сцени із Джейком та Нейтірі вимагали відчуття дистанції та спустошеності втратою, а от з Торговцями вітру можна було погратись темами в стилі голлівудських пригодницьких фільмів 1930-х і 1940-х років. В другому випадку композитору довелось не лише створити музику, а й розробити інструменти, на яких персонажі грають в кадрі.

“Мені довелося розробляти справжні інструменти, а в “Аватарі” ми не можемо нічого вигадувати”, — каже Франґлен, посилаючись на вимогу Джеймса Кемерона щодо реалістичності. “Я бачив їх як фінікійських торговців давнини. Вони набагато витонченіші, ніж інші клани, яких ми зустрічали в минулому. Їм не можна просто так дати звичайні бас-гітару і барабани. Тож я намалював кілька інструментів і вирішив зробити пластик для барабанів з того ж матеріалу, що й вітрила. Плюс, я хотів, щоб струнні інструменти відчувались як такелаж корабля, бо це кочівники. У них повинні бути інструменти, які відображають те, чим вони займаються”.

Розробки Франґлена віддали до художнього відділу для створення рендерів, а потім майстер з реквізиту Бред Елліотт надрукував необхідні елементи на величезному 3D-принтері.

Для іншого нового клану в “Аватар 3”, племені Вогню, композитор теж мав особливий підхід.

“Це агенти хаосу і я хотів, щоб їхня музика мала вісцеральний характер. 10 років тому я був у Внутрішній Монголії, і там був струнний інструмент під назвою морінхур, який може видавати справжню лють. Тому я формував структуру навколо нього”, — каже Франґлен і одразу додає, що використав для різноманітності тритон — музичний інтервал, який прозвали “диявольським” через напружене звучання. “Він ніколи не буває повністю чітким. Ви чуєте його, коли плем’я вперше атакує, а пізніше це стає їхнім мотивом”.

Майже вся музика до “Аватар 3” була записана в Лос-Анджелесі на майданчику Fox за участі 215 музикантів: включно з оркестром зі 100 музикантів, хорами, солістами та ін.

“Я хотів створити органічне відчуття, що за допомогою музики розповідається історія”, — каже композитор. “Створити емоційний зв’язок”.

“Аватар: Вогонь і попіл” продовжує події фільму “Шлях води” 2022 року, який завершився смертю Нетеяма, сина Джейка та Нейтірі. Сум родини порушує нова загроза у вигляді племені Вогню, ворожої групи мешканців На’ві на чолі з мстивою Варанг Уни Чаплін. Свої ролі у стрічці повторюють Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг та Кейт Вінслет. В українських кінотеатрах “Аватар 3” транслюватиметься з 18 грудня.