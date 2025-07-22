Знайомтесь, Варанг: перший постер «Аватар 3» розкрив зірку «Гри престолів» як лідерку клану Попелу

Перший погляд на Варанг у «Аватар 3»

З’явився перший офіційний постер «Аватар 3», який розкриває одного з ключових персонажів фільму — лиходійку і лідерку клану Попелу на ім’я Варанг.

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Фільм, який дістав офіційну назву «Аватар: Вогонь і попіл», перенесе родину Джейка та Нейтірі на незвідану територію, де вони зустрінуть нову групу На’ві — клан Попелу та їхнього грізного вождя Варанг.

«Варанг — лідер народу, який пережив неймовірні труднощі. Вона загартувалася цим», — розповідав в інтерв’ю Empire режисер Джеймс Кемерон. «Вона зробить для них усе, навіть те, що ми вважали б злом. Одна з речей, яку ми хотіли зробити в цьому фільмі — не просто показувати чорне і біле. Ми намагаємося вийти за межі парадигми “всі люди погані, всі На’ві хороші”».

Роль Варанг взяла на себе Уна Чаплін — іспанська акторка й онука Чарлі Чапліна, найбільш відома за роллю Таліси в «Грі престолів» і, на жаль, підтримкою росіян.

Очікується, що повноцінний трейлер «Аватар: Вогонь і попіл» транслюватимуть під час показів «Фантастичної четвірки» в кінотеатрах і за деякий час випустять в онлайні. Хай там як, велика кількість фанів вже ознайомилась з витоком відео в якості, який дещо розкрив «сюжет-дежавю» і вражаючи спецефекти фільму.

Трейлер повертає глядачів у пишний світ Пандори та представляє два нових племена На’ві: Торговців Вітром, які подорожують небом на пристроях, схожих на повітряні кулі, та їхніх заклятих суперників, Людей Вогню, які пересуваються на летючих істотах. Два клани зіштовхуються, і один з На’ві гине після влучання вогняної стріли.

«Ми не можемо так жити, крихітко», — каже Джейк Нейтірі. «Ми не можемо жити з цією ненавистю».

Події фільму «Вогонь і попіл» починається одразу після «Шляху води», в якому Джейк та його родина об’єднуються з водним племенем Пандори, відомим як Меткаїна, щоб боротися проти тиранічної Адміністрації розвитку ресурсів. У новому фільмі їх протиставляють Народу Попелу, який відійшов від клану На’ві Джейка та їхньої релігії поклоніння природі. Сем Вортінгтон, Зої Салданья, Сігурні Вівер і Стівен Ленг знову зіграють своїх персонажів у триквелі.

«Аватар: Вогонь і попіл» має вийти в кінотеатрах 19 грудня 2025 року. Четвертий і п’ятий фільми франшизи заплановані на 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року відповідно. Також Кемерон подумує про 6-й та 7-й фільми, але скоріш за все «передасть естафету» наступнику.

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Перший «Аватар» з урахуванням повторного прокату (але без інфляції) посідає перше місце в переліку найбагатших фільмів з заробітками у $2,8 млрд. «Шлях води», випущений наприкінці 2022 року, обійшовся в шалені $400 млн і зрештою заробив $2,3 млрд. Завдяки цьому Джеймс Кемерон став єдиним режисером в історії, три проєкти якого потрапили до переліку 20 найкасовіших стрічок усіх часів.