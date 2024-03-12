Композитор «Оппенгеймера» на «Оскарі» подякував батькам за те, що «дарували гітари та барабани замість відеоігор»

Людвіг Йоранссон отримав свою другу статуетку за музику до «Оппенгеймера», однак у своїй емоційній промові дещо зверхньо висловився про відеоігри.

Ludwig Göransson wins best original film score at the 2024 #Oscars for #Oppenheimer pic.twitter.com/97FTAbcwUY — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Початково шведський композитор подякував режисеру Крістоферу Нолану:

«Ваша ідея використати скрипку в партитурі дозволила мені співпрацювати з моєю чудовою дружиною та визнаною скрипалькою Сереною Йоранссон».

А згодом звернувся й до батьків:

«Дякую, що дарували мені гітари та барабани замість відеоігор!».

Можливо ненавмисно, але своїми словами Йоранссон, здається, дещо знецінив роботу творців та й безпосередньо композиторів відеоігор (що вже казати про певну зверхність стосовно поціновувачів відеоігор), яких також відзначають престижними нагородами. Наприклад, у 2023 музична премія Ґреммі-2023 додала окрему номінацію для саундтреків з ігор, в яких відзначились Assassin’s Creed Valhalla та композиторка Стефані Економу.

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Щодо «Оппенгеймера», то нагорода за кращу музику — лише одна із низки статуеток, які цьогоріч виборов фільм Крістофера Нолана (загалом 7 «Оскарів» включно з відзнаками «Найкращий фільм» і «Найкращий режисер»).

Раніше 39-річний Йоранссон отримав «Оскара» за музику до фільму «Чорна пантера» у 2019 році та потрапив до номінації на «Найкращу оригінальну пісню» у 2023 році. За музику до «Оппенгеймера» композитор також був відзначений преміями BAFTA, Золотий глобус і Ґреммі.

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