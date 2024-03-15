Конференція Google I/O 2024 відбудеться 14 травня

Google оприлюднила дату проведення цьогорічної конференції I/O. Подія запланована на 14 травня в Маунтін-В’ю.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO — Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024

Оприлюднення дати проведення заходу супроводжувалося загадкою. Компанія просила людей виконати логічну головоломку. Коли достатньо людей пройшли всі 15 рівнів і знову і знову доставили кульку до місця призначення, Google оголосила, коли відбудеться I/O. Цього року захід знову буде одноденним.

Хоча I/O — це конференція для розробників, для споживачів вона також завжди пропонує багато цікавого. Основна доповідь, скоріш за все, надасть попередню інформацію про деякі майбутні функції Pixel та Android. Ймовірно, ми також дізнаємося про наступні кроки Google у швидкозмінному просторі штучного інтелекту. Також варто очікувати інших цікавих анонсів, пов’язаних із застосунками та сервісами пошукового гіганта.

Джерело: Engadget

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