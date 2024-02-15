Новини Софт 15.02.2024 о 13:55 comment views icon

Конференція Microsoft Build 2024 розпочнеться 21 травня – вона зосередиться на штучному інтелекті та Copilot

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Вадим Карпусь

Автор новин

Корпорація Microsoft повідомила, що її щорічна конференція Build 2024 для розробників відбудеться у Сіетлі з 21 по 23 травня. В анонсі також йдеться, що слід очікувати новин про «ШІ, Copilot та багато іншого».

Захід 2023 року ознаменував повернення до особистого формату, а цього року конференція повинна проходити як у Сіетлі, так і онлайн. Минулого року Microsoft активізувала зусилля в галузі штучного інтелекту, які тепер включають такі інструменти для розробників, як Copilot Studio та Windows AI Studio. Цього разу, безсумнівно, у центрі уваги будуть її зростаючі амбіції в області штучного інтелекту, що поширюються на Windows та Microsoft 365.

Розклад заходів Build 2024 ще не опубліковано. В цей час на сторінці конференції потенційним учасникам пропонується підписатися, щоб дізнатися коли відкриється реєстрація.

Джерело: The Verge

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