Конкурент Apple Pro Display XDR: 6K 32” монітор Dell U3224KB з 4K HDR камерою та контролером KVM для спільної роботи з двома ПК

Професійний монітор Dell U3224KB, що надійшов сьогодні у продаж з ціною $3199,99, коштує на $1800 дешевше за Apple Pro Display XDR, але цілком може бути його конкурентом. Обидва 32-дюймові 6K дисплеї 60 Гц відрізняються характеристиками та функціями, але кожен має переваги, які відсутні в іншого.

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Характеристики екранів Dell U3224KB та Pro Display XDR суттєво відрізняються. Сертифікат DisplayHDR 600 у Dell передбачає пікову яскравість 600 ніт проти 1600 ніт в Apple. Також у характеристиках U3224KB немає згадки про зони локального затемнення. Однак він має функціональні особливості, відсутні в техніці Apple. Монітор Dell оснащений 4K HDR вебкамерою, двома динаміками потужністю 14 Вт, мікрофонами з шумопоглинанням та широким набором портів підключення.

Перемикач KVM дозволяє працювати з двома комп’ютерами одночасно з використанням одного набору клавіатури та миші. Зображення з обох комп’ютерів відображається одночасно.

Один із двох роз’ємів Thunderbolt 4 пропонує потужність до 140 Вт для заряджання ноутбуків. На борту є 5 роз’ємів USB-A, 3х USB-C, один RJ-45, HDMI 2.1 та DisplayPort 2.1.

Dell U3224KB більш функціональний, але його екран дещо відстає за характеристиками від Apple Pro Display XDR. Залежно від того, що потрібно в роботі, вибір може схилитися в той чи інший бік.

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Джерело: The Verge