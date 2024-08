BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

BYD представила оновлений електромобіль Song Plus модельного ряду 2025 року. Ця версія кросовера отримала оновлений дизайн та нові функції – 16 нововведень при незмінній ціні базової комплектації.

При довжині 4785 мм, ширині 1890 мм і висоті 1660 мм з колісною базою 2765 мм BYD Song Plus конкурує з електричними кросоверами, такими як Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 і Hyundai Kona Electric.

Song Plus 2025 року має новий «морський» дизайн. Однією з найбільш помітних змін є великий підсвічений значок «BYD», який замінює фірмовий логотип «Build Your Dreams». Автомобіль оснащений новими 19-дюймовими спортивними колесами з низьким опором коченню. Для інтер’єру доступний новий колір «чорний небесний пісковик». Ще BYD додала бездротову зарядку телефону потужністю 50 Вт, систему ETC та оновила дизайн керма.

Модель Song Plus 2025 року має нову розумну кабіну з ОС DiLink 100 з інтелектуальною підтримкою голосового та жестового управління. Новий електричний кросовер BYD оснащений понад десятьма функціями ADAS, такими як система виїзду зі смуги руху та автоматичне екстрене гальмування з DiPliot.

Онлайн-курс "Аналітика даних в Excel і Power BI" від robot_dreams. Практичний курс, на якому ви опануєте найсучасніші функції Excel, Power Query та Power BI, щоб самостійно аналізувати й візуалізувати дані. Детальіше про курс

Новий BYD Song Plus 2025 доступний у трьох комплектаціях: Luxury, Premium і Flagship. Версії Luxury і Premium оснащені електромотором потужністю 201 к.с. (150 кВт) на передній осі та літій-залізо-фосфатною батареєю місткістю 71,8 кВтгод. Флагманська модель Flagship отримала LFP батарею місткістю 87 кВтгод.

Ціна моделі початкового рівня Luxury із запасом ходу до 520 км (CLTC) починається від 149 800 юанів, або близько $21 тис. Найкраща комплектація Flagship пропонує запас ходу до 605 км при ціні від 175 800 юанів ($24,6 тис.).

Онлайн-курс "Аналітика даних в Excel і Power BI" від robot_dreams. Практичний курс, на якому ви опануєте найсучасніші функції Excel, Power Query та Power BI, щоб самостійно аналізувати й візуалізувати дані. Детальіше про курс

Джерело: electrek