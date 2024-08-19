Новини Авто 19.08.2024 о 19:35 comment views icon

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

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Вадим Карпусь

Автор новин

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

BYD представила оновлений електромобіль Song Plus модельного ряду 2025 року. Ця версія кросовера отримала оновлений дизайн та нові функції – 16 нововведень при незмінній ціні базової комплектації.

При довжині 4785 мм, ширині 1890 мм і висоті 1660 мм з колісною базою 2765 мм BYD Song Plus конкурує з електричними кросоверами, такими як Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 і Hyundai Kona Electric.

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

Song Plus 2025 року має новий «морський» дизайн. Однією з найбільш помітних змін є великий підсвічений значок «BYD», який замінює фірмовий логотип «Build Your Dreams». Автомобіль оснащений новими 19-дюймовими спортивними колесами з низьким опором коченню. Для інтер’єру доступний новий колір «чорний небесний пісковик». Ще BYD додала бездротову зарядку телефону потужністю 50 Вт, систему ETC та оновила дизайн керма.

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

Модель Song Plus 2025 року має нову розумну кабіну з ОС DiLink 100 з інтелектуальною підтримкою голосового та жестового управління. Новий електричний кросовер BYD оснащений понад десятьма функціями ADAS, такими як система виїзду зі смуги руху та автоматичне екстрене гальмування з DiPliot.

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Новий BYD Song Plus 2025 доступний у трьох комплектаціях: Luxury, Premium і Flagship. Версії Luxury і Premium оснащені електромотором потужністю 201 к.с. (150 кВт) на передній осі та літій-залізо-фосфатною батареєю місткістю 71,8 кВтгод. Флагманська модель Flagship отримала LFP батарею місткістю 87 кВтгод.

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

Ціна моделі початкового рівня Luxury із запасом ходу до 520 км (CLTC) починається від 149 800 юанів, або близько $21 тис. Найкраща комплектація Flagship пропонує запас ходу до 605 км при ціні від 175 800 юанів ($24,6 тис.).

BYD Song Plus 2025: електричний кросовер із запасом ходу 520-605 км та ціною від $21 тис.

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Джерело: electrek

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