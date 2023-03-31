Контрабанда електроніки у Китай відчутно зросла за останні три роки – митниці конфіскують сотні тисяч одиниць товару на мільйони доларів

У 2023 році на тлі несприятливої ​​економічної ситуації та обмежень, запроваджених США та деякими країнами, сірий ринок електроніки в Китаї зазнає бурхливого зростання. Митниця Китаю сотнями тисяч вилучає пристрої та компоненти.

Митниця Гонконгу оголосила про вилучення 508 000 деталей ПК, включаючи процесори, жорсткі диски та модулі оперативної пам’яті, ринкова вартість яких оцінюється приблизно в $3,5 млн. Також було вилучено 2000 електронних пристроїв – ноутбуків, телефонів, відеореєстраторів та стилусів для сенсорних екранів вартістю $250 тис. «Ймовірно, що електронні товари були доставлені на материк для перепродажу або повторного збирання».

Співробітники митниці виявили це спорядження під час перевірки контейнеровоза на контрольно-пропускному пункті Ман Кам То. Було заарештовано 61-річного водія вантажівки. Винним особам може загрожувати до $2 млн штрафу та 7 років в’язниці.

Також китайська митниця вилучила 239 процесорів, які були обмотані ізоляційною стрічкою навколо стегон та живота чоловіка. Партія включала споживчі процесори Intel Core i5-13400F. Передбачуваний контрабандист «в’їхав до країни через канал без декларацій» митниці у залі огляду пасажирів порту Гунбей. Він був одягнений у чорний вільний одяг та виглядав ненормально роздутим, що зацікавило митників. Макао, де розташований порт Гунбей, став популярним пунктом ввезення контрабанди до Китаю.

Два тижні тому китайська митниця повідомила про вилучення 84 твердотілих накопичувачів Kingston, захованих в електронному скутері. Чоловік також намагався провезти електронний скутер через канал без декларування. Рентгенівський апарат показав наявність у бампері прихованих предметів. Митниця виявила SSD, приклеєні один до одного.

Одна з контрабандисток використовувала силіконовий живіт, щоб вдати вагітність і провезти 202 процесори та дев’ять iPhone з Макао до материкового Китаю. Вона привернула увагу неадекватними формами та дивною ходою. У “животі” виявили процесори Intel 12-го покоління.

У ще одному випадку конфіскували 160 процесорів, 16 складних телефонів та відеокарт AMD на суму $3 млн. У Гонконгу митниця повідомила про вилучення 400 смартфонів на суму близько $509 тис. та ще 40 штук на суму близько $35 тис.

При цьому 2022 рік також був насичений подіями. Так, було затримано вантажівку, яка перевозила 856 ігрових консолей на суму $1,3 млн. Приставки Nintendo були заявлені як інтегральні схеми, конденсатори, таймери та діоди. Митниця Гонконгу також конфіскувала відеокарти, твердотілі накопичувачі, інтегральні схеми, карти пам’яті, динаміки та інше аудіообладнання на суму близько $20,3 млн з річкового торговельного судна, яке прямувало у води материкового Китаю.

Наведені вище інциденти показують, що контрабандисти намагалися ввезти товари у материковий Китай, але їм перешкоджали митниця Китаю або Гонконгу. Неясно, до яких схем ці контрабандисти були залучені і яка кінцева мета контрабанди. Також складно сказати, яка її кількість вдало проникає до Китаю більш захищеними шляхами. Зрозуміло одне – попит на перераховану продукцію відчутно зріс останнім часом.

«Величезний сірий ринок Китаю складається з сотень посередників і пронизаний старими чи застарілими чипами, які можуть коштувати в 500 разів більше від початкової ціни», — зазначав наприкінці 2022 року Bloomberg.

Сірий ринок напівпровідникових товарів у Китаї помітно виріс у 2020 році через глобальну нестачу чипів. Актуальність нелегальних схем зросла на тлі заборони США та інших країн на експорт до Китаю потужних процесорів та інших електронних компонентів, що спричинило дефіцит на ринку. Однак технологічні товари, які нещодавно вилучені митницею, не обов’язково заборонені санкціями – іноді це просто економія коштів. Можливо, легальне їхнє ввезення стало не таким рентабельним.

Джерело: Ars Technica