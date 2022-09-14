США обмежують експорт обладнання для виробництва чипів до Китаю

Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові, жорсткіші обмеження щодо китайської галузі виробництва чипів. Міністерство торгівлі США має намір обмежити передачу відповідних технологій та ноу-хау до Китаю.

Так, відомство надіслало листи американським компаніям KLA Corp, Lam Research Corp та Applied Materials Inc. У цих листах міститься розпорядження припинити експорт до Китаю машин та обладнання, необхідного для виробництва напівпровідникових компонентів за техпроцесом менше ніж 14 нанометрів. Продовжувати співпрацю з Китаєм у цьому питанні зможуть лише ті компанії, які матимуть належну експортну ліцензію.

Нагадаємо, кілька тижнів тому США обмежили продаж нових графічних чипів NVIDIA та AMD в росію та Китай. Нові обмеження є суворішими й вплинуть на всю напівпровідникову галузь Китаю. Уряд США використовує «інформаційні» листи, щоб уникнути тривалого процесу формування нормативної бази та швидше запровадити нові заходи контролю. Однак такі обмеження поширюються лише на ті компанії, які отримують листа, а не на всю галузь.

Багато інших компаній також активно обговорюють та відстежують можливі експортні обмеження. Наприклад, Intel і Cerebras Systems випускають прискорювачі ШІ, схожі на ті, що пропонують NVIDIA й AMD. Водночас Dell, HPE та Supermicro пропонують серверне обладнання, оснащене GPU NVIDIA A100. На їхню співпрацю з Китаєм також можуть бути накладені обмеження.

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Хоча офіційна позиція уряду ще не розкрита, високопосадовець заявив, що «як правило» Міністерство торгівлі прагне «кодифікувати будь-які обмеження, що містяться в інформаційних листах, з нормативними змінами». Адміністрація Байдена має намір обмежити Китай у його здатності створювати передові обчислювальні технології без зовнішньої допомоги. Хоча ці зусилля можуть бути безглуздими, оскільки азійський напівпровідниковий гігант SMIC, мабуть, може виробляти чипи на базі 7-нанометрового виробничого процесу.

Джерело: techspot