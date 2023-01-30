Нідерланди та Японія обмежать постачання у Китай процесорів та обладнання для їхнього виробництва – досягнуто тристоронньої угоди з США

За словами джерел Bloomberg в адміністрації президента Джо Байдена, США уклали з Нідерландами та Японією угоду щодо обмеження експорту до Китаю обладнання для виробництва мікросхем. Такого результату було досягнуто на дводенних переговорах, які завершилися у п’ятницю у Вашингтоні.

Угоду спрямовано на підрив можливості створення та розвитку Пекіном власних потужностей з виробництва мікросхем. Домовленість поширить деякі заходи експортного контролю, вжиті США, на компанії, що базуються у двох союзних країнах. Інсайдери стверджують, що публічне оголошення про обмеження не планується, а фактичне впровадження може тривати місяці через юридичне оформлення передбачених дій.

«Переговори ведуться вже давно, але ми не спілкуємося [з пресою] з цього приводу. І якщо з цього щось вийде, сумнівно, що це буде помітно», — заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. — «Це настільки делікатна тема, що уряд Нідерландів вважає за краще обговорювати її акуратно та обмежено».

Відповідно до угоди, Нідерланди не дозволять виробнику ASML продавати Китаю машини для імерсійної літографії – найпередовіше обладнання для літографії з використанням глибокого ультрафіолету. Японія встановить аналогічні обмеження для Nikon.

Угода є черговим успішним кроком адміністрації Байдена у прагненні стримати розвиток китайських промислових та військових технологій, поступово відрізаючи Пекіну доступ до готових процесорів та їх виробництва. Однак глава компанії ASML Пітер Веннінк вважає, що подібні дії можуть спонукати Китай розробляти технології самостійно, щоби не експортувати їх.