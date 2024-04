Космічне сміття впало на дім у Флориді — ймовірно, з Міжнародної космічної станції

Кілька тижнів тому уламок вагою в 1 кг пробив дах двоповерхового будинку Алехандро Отеро з Флориди. Камера Nest зафіксувала шум о 14:34 за місцевим часом — це важливо, оскільки о 14:29 в атмосферу повторно входило сміття з МКС. У той час об’єкт рухався над Мексиканською затокою, прямуючи на південний захід Флориди.

Отеро на той момент був не вдома, однак в будинку знаходився його син.

Сміття, що прямувало з МКС, складалося із розряджених батарей, прикріплених до вантажного піддона, і мало повернутися на Землю контрольовано, однак через низку затримок NASA вирішило «викинути» його зі станції у неконтрольований спосіб — більша частина мала згоріти в атмосфері нашої планети.

Як зазначає Ars Technica, представники NASA прибули до дому Отеро, аби взяти уламок і «якнайшвидше проаналізувати об’єкт, аби визначити його походження».

За даними космічної агенції, увесь піддон включно з 9 батареями від системи живлення МКС важив близько 2,6 тонни та за габаритами переважав стандартний кухонний холодильник. Об’єкти такої маси часто падають на Землю за керованими траєкторіями — наприклад, несправні супутники чи ступені ракети, які дісталися орбіти й завершили свої місії.

У дописі на X Отеро написав, що чекає повідомлень від «відповідальних установ», аби встановити суму збитків, завданих його будинку.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024