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«Метеоритний дощ» над Індійським океаном виявився уламками китайської некерованої ракети Long March 5B

«Метеоритний дощ» над Індійським океаном виявився уламками китайської некерованої ракети Long March 5B

Після виведення на орбіту чергової частини національної космічної станції Tiangong, китайська ракета Long March 5B знову увійшла в атмосферу Землі, створивши яскраве (і одночасно дещо тривожне) видовище для спостерігачів. Користувач Twitter Nazri Sulaiman зняв 27-секундний ролик, що демонструє згоряння уламків та вибухи у нічному небі над Кучингом, Малайзія. Спочатку Сулейман та інші думали, що це метеоритний дощ, проте астрономи ідентифікували уламки як залишки китайської ракети.

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У суботу вдень Космічне командування США підтвердило, що ракета Long March 5B знову увійшла в атмосферу Землі о 12.45 за східним часом (19.45 за київським часом). Китай заявив, що більшість уламків згоріла при вході в атмосферу над морем Сулу між Філіппінами та Малайзією. На відміну від багатьох сучасних ракет, включаючи SpaceX Falcon 9, Long March 5B не може повторно запустити двигун для завершення контрольованого входу в атмосферу. Це викликає занепокоєння щоразу, коли Китай запускає Long March 5B, оскільки невідомо, де ракета повернеться на Землю. Під час випробувального польоту у 2020 році залишки Long March 5B впали на села в Кот-д’Івуарі, що призвело до матеріальних збитків.

Адміністратор NASA Білл Нельсон розкритикував Китай за те, що КНР не поділилася конкретною інформацією про траєкторію ракети Long March 5B.

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«Усі космічні держави повинні слідувати встановленим передовим методам і робити свій внесок в обмін такою інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійні прогнози потенційного ризику зіткнення з уламками, особливо для важких ракет, таких як Long March 5B, які мають значний ризик втрати життя та майна».

Китай планує використовувати Long March 5B щонайменше ще 2 рази. У жовтні ракета доставить до космосу третю та останню частину станції Tiangong, а наступного року – космічний телескоп Xuntian.

Прогноз на выходные: местами возможны осадки в виде обломков китайской ракеты Long March 5B

Джерело: Engadget


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