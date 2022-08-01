«Метеоритний дощ» над Індійським океаном виявився уламками китайської некерованої ракети Long March 5B

Після виведення на орбіту чергової частини національної космічної станції Tiangong, китайська ракета Long March 5B знову увійшла в атмосферу Землі, створивши яскраве (і одночасно дещо тривожне) видовище для спостерігачів. Користувач Twitter Nazri Sulaiman зняв 27-секундний ролик, що демонструє згоряння уламків та вибухи у нічному небі над Кучингом, Малайзія. Спочатку Сулейман та інші думали, що це метеоритний дощ, проте астрономи ідентифікували уламки як залишки китайської ракети.

У суботу вдень Космічне командування США підтвердило, що ракета Long March 5B знову увійшла в атмосферу Землі о 12.45 за східним часом (19.45 за київським часом). Китай заявив, що більшість уламків згоріла при вході в атмосферу над морем Сулу між Філіппінами та Малайзією. На відміну від багатьох сучасних ракет, включаючи SpaceX Falcon 9, Long March 5B не може повторно запустити двигун для завершення контрольованого входу в атмосферу. Це викликає занепокоєння щоразу, коли Китай запускає Long March 5B, оскільки невідомо, де ракета повернеться на Землю. Під час випробувального польоту у 2020 році залишки Long March 5B впали на села в Кот-д’Івуарі, що призвело до матеріальних збитків.

Адміністратор NASA Білл Нельсон розкритикував Китай за те, що КНР не поділилася конкретною інформацією про траєкторію ракети Long March 5B.

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«Усі космічні держави повинні слідувати встановленим передовим методам і робити свій внесок в обмін такою інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійні прогнози потенційного ризику зіткнення з уламками, особливо для важких ракет, таких як Long March 5B, які мають значний ризик втрати життя та майна».

Китай планує використовувати Long March 5B щонайменше ще 2 рази. У жовтні ракета доставить до космосу третю та останню частину станції Tiangong, а наступного року – космічний телескоп Xuntian.

Джерело: Engadget