Космічний корабель Boeing Starliner вперше стартував з астронавтами на борту. Але (знову!) стався виток гелію

Після майже 20 років планувань, розробок, випробувань та затримок космічний корабель Boeing Starliner здійснив перший пілотований старт та спрямував астронавтів до МКС в рамках випробувальної місії Crew Flight Test (CFT). Старт ракети Atlas V з капсулою Starliner відбувся 5 червня о 17:52 за Київським часом.

На борту космічного корабля знаходились астронавти випробувачі NASA Баррі «Бутч» Вілмор і Суні Вільямс. Стикування з МКС заплановане на 19:15 (за Києвом) 6 червня. Астронавти проведуть на борту станції 8 днів, проводячи серію тестів та випробовувань капсули, необхідних для сертифікації. Місія CFT орієнтована на ретельну перевірку Starliner перед сертифікацією космічного корабля для більш тривалих місій. Вільямс і Вілмор виконають кілька польотів на ручному керуванні, тестуватимуть сценарії надзвичайних ситуацій, як-от втрата зв’язку чи живлення, а також проведуть багато аналізів, щоб майбутні екіпажі Starliner знали, чого очікувати.

Слід зазначити, що цьому старту передувало кілька невдач. Спочатку місія CFT була запланована на 6 травня, але була скасована приблизно за дві години до запуску, коли члени команди помітили «гудіння» клапану на верхній частині Atlas V. Щоб усунути несправність, довелось відкочувати ракету з майданчика до об’єкта вертикальної інтеграції. Ці роботи відклали запланований старт до 17 травня. Але потім виникла інша проблема – невеликий витік гелію в одному з двигунів в сервісному модулі Starliner.

Команда місії проаналізувала виток та його потенційні наслідки й зрештою визнала це незначною проблемою, дозволивши CFT до запланованого запуску 1 червня. Однак і ця спроба була перервана за кілька хвилин до зльоту через несправність джерела розподілу електроенергії в наземному обладнанні. Команда місії замінила несправне обладнання, налаштувавши CFT на цей запуск, якій нарешті успішно відбувся.

Хоча і цього разу не обійшлося без проблем. Під час розмови з наземними диспетчерами в середу вдень Вілмор сказав, що на даний момент випробувальний політ Starliner «просто пройшов без проблем». Але коли екіпаж готувався до нічної зміни, на капсулі з’явилися два нових витоки гелію в сервісному модулі. Отже, три з восьми гелієвих колекторів Starliner тепер мають ознаки витоку. Астронавтам довелося вручну закрити клапани на колекторах, в яких виявили витоки вже в польоті. Водночас колектор, про виток на якому було відомо до запуску, залишатиметься відкритим.

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Попри ці проблеми, апарат зберігає можливість маневрувати. За словами Стіва Стіча, керівника комерційної програми NASA, перед тим, як погодити запуск з відомим витоком гелію, інженери визначили, що космічний корабель Starliner може впоратися ще з чотирма витоками гелію, навіть якщо існуючий витік погіршиться. У поточній конфігурації з двома закритими гелієвими колекторами, 6 із 28 двигунів системи керування реакцією космічного корабля будуть вимкнені. Капсула має здатність працювати з підгрупою двигунів, і інженери Boeing вважають, що «гелієва система залишається безпечною для польоту».

Якщо далі все піде добре з CFT, Starliner доставить свій перший екіпаж астронавтів до МКС приблизно на шість місяців, можливо, вже у 2025 році.

Джерело: space, arstechnica

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