Космічний корабель Boeing Starliner вперше стартував з астронавтами на борту. Але (знову!) стався виток гелію

Після майже 20 років планувань, розробок, випробувань та затримок космічний корабель Boeing Starliner здійснив перший пілотований старт та спрямував астронавтів до МКС в рамках випробувальної місії Crew Flight Test (CFT). Старт ракети Atlas V з капсулою Starliner відбувся 5 червня о 17:52 за Київським часом.
На борту космічного корабля знаходились астронавти випробувачі NASA Баррі «Бутч» Вілмор і Суні Вільямс. Стикування з МКС заплановане на 19:15 (за Києвом) 6 червня. Астронавти проведуть на борту станції 8 днів, проводячи серію тестів та випробовувань капсули, необхідних для сертифікації. Місія CFT орієнтована на ретельну перевірку Starliner перед сертифікацією космічного корабля для більш тривалих місій. Вільямс і Вілмор виконають кілька польотів на ручному керуванні, тестуватимуть сценарії надзвичайних ситуацій, як-от втрата зв’язку чи живлення, а також проведуть багато аналізів, щоб майбутні екіпажі Starliner знали, чого очікувати.
Слід зазначити, що цьому старту передувало кілька невдач. Спочатку місія CFT була запланована на 6 травня, але була скасована приблизно за дві години до запуску, коли члени команди помітили «гудіння» клапану на верхній частині Atlas V. Щоб усунути несправність, довелось відкочувати ракету з майданчика до об’єкта вертикальної інтеграції. Ці роботи відклали запланований старт до 17 травня. Але потім виникла інша проблема – невеликий витік гелію в одному з двигунів в сервісному модулі Starliner.
Команда місії проаналізувала виток та його потенційні наслідки й зрештою визнала це незначною проблемою, дозволивши CFT до запланованого запуску 1 червня. Однак і ця спроба була перервана за кілька хвилин до зльоту через несправність джерела розподілу електроенергії в наземному обладнанні. Команда місії замінила несправне обладнання, налаштувавши CFT на цей запуск, якій нарешті успішно відбувся.
Хоча і цього разу не обійшлося без проблем. Під час розмови з наземними диспетчерами в середу вдень Вілмор сказав, що на даний момент випробувальний політ Starliner «просто пройшов без проблем». Але коли екіпаж готувався до нічної зміни, на капсулі з’явилися два нових витоки гелію в сервісному модулі. Отже, три з восьми гелієвих колекторів Starliner тепер мають ознаки витоку. Астронавтам довелося вручну закрити клапани на колекторах, в яких виявили витоки вже в польоті. Водночас колектор, про виток на якому було відомо до запуску, залишатиметься відкритим.
Попри ці проблеми, апарат зберігає можливість маневрувати. За словами Стіва Стіча, керівника комерційної програми NASA, перед тим, як погодити запуск з відомим витоком гелію, інженери визначили, що космічний корабель Starliner може впоратися ще з чотирма витоками гелію, навіть якщо існуючий витік погіршиться. У поточній конфігурації з двома закритими гелієвими колекторами, 6 із 28 двигунів системи керування реакцією космічного корабля будуть вимкнені. Капсула має здатність працювати з підгрупою двигунів, і інженери Boeing вважають, що «гелієва система залишається безпечною для польоту».
Якщо далі все піде добре з CFT, Starliner доставить свій перший екіпаж астронавтів до МКС приблизно на шість місяців, можливо, вже у 2025 році.
Джерело: space, arstechnica
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