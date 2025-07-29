Новини ШІ 29.07.2025 comment views icon

Кожен підробляє кожного: Сем Альтман з OpenAI попереджає про кризу шахрайства з застосуванням ШІ

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Андрій Русанов

Редактор новин

Кожен підробляє кожного: Сем Альтман з OpenAI попереджає про кризу шахрайства з застосуванням ШІ
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розмовляє із заступницею голови Федеральної резервної системи Мішель Боуман / Федеральний резерв США

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман попереджає про «майбутню кризу шахрайства», в якій практично будь-хто зможе імітувати голос та подобу іншої людини.

Під час розмови із заступницею голови Федеральної резервної системи Мішель Боуман у Вашингтоні, Альтман наполягав, що банківська галузь повинна модернізуватися для уникнення масштабної хвилі шахрайств. З вуст голови провідної компанії у галузі ШІ це не просто паніка, адже він знає, як розвиватимуться технології, і якоюсь мірою сам причетний до того.

«Я дуже нервую з цього приводу. Мене лякає те, що деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як автентифікацію для переказу великої суми грошей або виконання інших операції. Ви промовляєте фразу-підказку, і вони просто це роблять. […] Штучний інтелект повністю подолав більшість способів автентифікації людей на цей час, окрім паролів. Зараз це голосовий дзвінок, незабаром це буде відео чи FaceTime, які неможливо відрізнити від реального», — розповів Альтман.

Звичайно ж, CEO поспішив завірити чиновницю, що OpenAI не матиме до майбутньої кризи жодного стосунку. Він каже, що його компанія не працює над інструментами для імітації особистих даних людей. Втім, як зазначає CNN, мільярдер підтримав стартап The Orb, який працює над біометричною автентифікацією, а відеогенератор Sora від OpenAI можливо використати для підробки. Сем Альтман вважає, що навіть якщо доброчесні компанії накладуть вето на розробки якихось технологій, вони все одно виникнуть.

«Те, що ми не випускаємо технологію, не означає, що її не існує. Якийсь поганець все одно це випустить. Це не надто складно зробити. Це станеться дуже й дуже скоро».

Криза шахрайства, про яку розповідає Сем Альтман, вже почалася. За допомогою імітації особистих зовнішніх ознак та документів шахраї ошукують не тільки поодиноких вразливих людей, але й корпорації та державні установи— важко встояти, коли фінансовий директор в онлайн-розмові наказує щось зробити. Американське ФБР згодне з Альтманом, Бюро попереджало про цю загрозу ще позаминулого року.

Джерело: Futurism

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