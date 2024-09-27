Дуже дорогий пранк: $6 млн штрафу заплатить автор дзвінків голосом Байдена

Федеральна комісія зі зв’язку США наклала штраф у розмірі $6 млн на Стіва Крамера, який зробив тисячі автоматичних дзвінків голосом Джо Байдена.

На початку цього року Крамер зателефонував мешканцям Нью-Гемпширу з використанням клонування голосу за допомогою штучного інтелекту та підробки ідентифікатора абонента. Масовий пранкер заохочуючи виборців не брати участь у первинних президентських виборах у штаті.

«Дозвольте мені прояснити: якщо ви заповните наші телефони цим сміттям, ми знайдемо вас, і ви заплатите», — сказала голова FCC Джессіка Розенворсел.

Крамер, який працював від Демократичної партії на первинних виборах, також отримав звинувачення у втручанні у вибори. FCC вперше оголосила про штраф проти Крамера в травні, але агентство зазначило, що він так і не відповів. Зараз Крамер повинен сплатити штраф протягом 30 днів, інакше його буде передано до Міністерства юстиції США для стягнення.

Раніше FCC пояснила, що «штучні або попередньо записані» автоматичні дзвінки, які використовують штучний інтелект для клонування голосу мовця, порушують «Закон про захист споживачів телефонних послуг» та можуть призвести до штрафів у сотні доларів за кожен дзвінок. Комісія зі зв’язку також оштрафувала оператора Lingo Telecom, який надав Крамеру можливість автоматичних викликів.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерело: Bloomberg

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.