Дипфейк на €30 000: 76-річний бельгієць приїхав до «своєї нареченої», віцеміс Франції, і зустрів її реального чоловіка

Софі Вузело / Вікіпедія

«Я майбутній чоловік Софі», — «Ну, а я нинішній». Ще одна довірлива людина постраждала від дипфейку.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Доки тривала афера, 76-річний бельгієць заплатив шахраям €30 000, а потім подолав 700 км, щоб потрапити у Францію, до будинку «нареченої». Софі Вузело — незвичайна жінка: у 2007 році вона стала віцеміс на конкурсі краси «Міс Франція». Через дії шахраїв бідолага думав, що кілька тижнів має із красунею романтичні стосунки. Коли він з’явився у будинку, його зустрів справжній чоловік.

Фаб’єн Вузело оприлюднив відео зустрічі з чоловіком, який приїхав нібито до його дружини. «Я ідіот», — тільки й залишалося сказати ошуканому перед зворотною подорожжю.

Бельгієць втратив дружину чотири роки тому. Кілька тижнів він спілкувався у WhatsApp з шахраями, котрі видавали себе за Софі Вузело. Під час зустрічі 38-річна жінка поговорила з нещасним та спробувала пояснити, що його ошукали, та що варто звернутися до поліції. Невідомо, чи це сталося.

У часи використання штучного інтелекту можливо підробити фактично будь-який доказ: відео, голос, зовнішність, документи. Тому доказом щирого спілкування має бути характер розмови. А саме, якщо хтось вимагає грошей — саме час подумати, чи не маєте ви справу з шахраями.

Деякі люди, зокрема у похилому віці, не надто знаються на технологіях. Інші, як 43-річний британець Пол Девіс, який нібито спілкувався з Дженніфер Еністон, страждають на психічні розлади, котрі заважають їм в житті, і не тільки з цим. На жаль, всі вони — потенційні жертви, оскільки злочинці націлюються саме на вразливих.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: BBC