«Круелла 2»: Емма Стоун розповіла про початок знімання фільму

Емма Стоун розповіла Variety про те, що знімання стрічки «Круелла 2» розпочнуться вже незабаром. Приквел діснеївського мультфільму «101 далматинець» був не надто прибутковим у прокаті: з бюджетом від $100 млн фільм зібрав $233,5 млн у світі, але зібрав багато нагород, у тому числі «Оскар» за найкращий дизайн костюмів.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a “work in progress” and will begin shooting “hopefully sooner, rather than later.” https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV

— Variety (@Variety) January 5, 2024