«Круелла 2»: Емма Стоун розповіла про початок знімання фільму

Емма Стоун розповіла Variety про те, що знімання стрічки «Круелла 2» розпочнуться вже незабаром. Приквел діснеївського мультфільму «101 далматинець» був не надто прибутковим у прокаті: з бюджетом від $100 млн фільм зібрав $233,5 млн у світі, але зібрав багато нагород, у тому числі «Оскар» за найкращий дизайн костюмів.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a “work in progress” and will begin shooting “hopefully sooner, rather than later.” https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV — Variety (@Variety) January 5, 2024

Новина про розробку сиквелу з’явилася вже через кілька тижнів після виходу в кінотеатрах першої «Круелли». Тоді стало відомо, що режисер Крейг Гіллеспі та сценарист Тоні Макнамара працюватимуть над другим фільмом, але про угоду з Еммою Стоун тоді ще не було відомо – хоча, за чутками, вона була погоджена ще у 2021 році.

Емма Стоун була не тільки виконавицею головної ролі, але й виконавчим продюсером фільму. Разом з нею у стрічці знімалися Емма Томпсон, Джоел Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Емілі Бічем, Кірбі Хауелл-Баптіста та Марк Стронг.

Стрічка «Круелла» отримала схвальні відгуки критиків та глядачів, створила власний стиль через поєднання костюмів, саундтреку та акторської гри та дозволила поглянути на антагоністку «Далматинців» під неочікуваним кутом. Про сюжет продовження наразі нічого не відомо, але залишилося не так багато простору для подій між приквелом та оригінальною історією.

Джерела: Variety, IGN