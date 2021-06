Рецензия на фильм «Круэлла» / Cruella

В полнометражном фильме «Круэлла» (Cruella) Walt Disney Pictures представляет историю знаменитой антагонистки, которую многие помнят как ехидную злодейку, мечтающую сшить шубу из щенят-далматинцев. Теперь она становится добрее, меняет внешность и расхаживает по Лондону под песни The Doors и Blondie.

«Круэлла» / Cruella Жанр комедия

Режиссер Крейг Гиллеспи

В ролях Эмма Стоун (Круэлла), Эмма Томпсон (Баронесса), Пол Уолтер Хаузер (Гораций), Джоэл Фрай (Джаспер), Марк Стронг (Борис), Эмили Бичем (Анита), Кирби Хауэлл-Батист (Табита), Джейми Деметриу (Джеральд) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Gunn Films, Marc Platt Productions

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

На первый взгляд кажется, что хуже персонажа для фильма не найти – ну кто вообще захочет вникать в двухчасовую историю сумасшедшей, одержимой убийством собак? Но компания Walt Disney Pictures еще в трейлере намекает, что сценаристы переосмысли темную сущность Круэллы (прямо как и Малефисенту), предоставив ей возможность стать протагонистом, к которому зрители могут проникнуться симпатией.

Вообще, персонаж Круэллы Де Виль, будучи чистым злом, впервые появился в мультфильме «101 далматинец» (One Hundred And One Dalmatians) 1961-го года. В нем героиня с черно-белыми волосами и впалыми скулами редко выпускает из рук мундштук, заливается зловещим смехом и вдохновенно озвучивает двум бандитам способы истребления новорожденных щенят. Годами позже Walt Disney Television Animation выпускает мультсериал, который удалось растянуть на два сезона (во многом благодаря противостоянию со злодейкой).

В 1996 вышел детский фильм с таким же названием, где в Круэллу перевоплотилась Гленн Клоуз. Актриса настолько вжилась в роль, что сыграла в продолжении картины (под названием 102 Dalmatians) – там она возвращается из тюрьмы и становится доброй защитницей животных, но вскоре приходит в себя и вновь начинает охоту на далматинцев, вспоминая былую страсть к меху.

Кто бы мог подумать, что к 2021 году Walt Disney Pictures освежит память о Круэлле, фактически переписав ее историю с нуля и пригласив на главную роль Эмму Стоун – актрису, которая умеет быть веселой, ироничной и в меру безумной. А съемками займется режиссер Крейг Гиллеспи, известный по фильму «Я, Тоня» (I, Tony).

Новый фильм знакомит нас с девушкой по имени Эстелла (Эмма Стоун) – сиротой, которая росла в обществе двух друзей, занимающихся воровством. Героиня, у которой с рождения проявился талант к созданию костюмов, использует это в организации преступных дел, а в процессе кражи им помогают две очаровательные собаки, обученные разным трюкам. Ребята весело проводят время, но Эстелла чувствует, что ей хочется реализовать себя, поэтому она предпринимает попытки стать дизайнером. После скандальной оплошности на девушку обращает внимание легендарная Баронесса (Эмма Томпсон), которая является авторитетом в мире моды. Здесь и начинается трансформация своевольной, но приятной героини, в злобную и дерзкую Круэллу – а причиной станет довольно банальный, немного глупый, но действенный сюжетный поворот.

В ленте есть продолжительная предыстория главной героини, которая рождается мятежницей – не только в душе, но и во внешнем облике (черно-белую шевелюру приходится скрывать до тех пор, пока персонаж не проникнется гневом).

Становление Эстеллы попадает на 1970-е, поэтому период уличного панка появляется в ее творчестве, которое со временем обретает немыслимые масштабы и превращается в развлекательные перфомансы (так, будто сама Вивьен Вествуд попадает в диснеевский мир).

Более того, все выходки Эстеллы дополнены музыкой, которая удачно меняет настроение фильма, подчеркивая лондонские уличные движения. В «Круэлле» звучат песни Bee Gees и Clash, а сюжет дополняется текстом песни «Feeling Good» в исполнении Нины Симон. Беспроигрышный вариант, ничего не скажешь.

Еще одна яркая черта фильма – это костюмы, которые подчеркивают мир высокой моды и одновременно противостоят ему, отображая субкультурные тенденции, которые подхватывает главная героиня (гардероб создавала костюмер, получившая «Оскар» за работу над фильмом Mad Max: Fury Road).

Невозможно не заметить, что персонаж Баронессы (играя ее, Эмма Томпсон явно наслаждается ролью) сам по себе становится полноценным злодеем. Она эгоистичная, требовательная и комично-надменная руководительница, которая порой напоминает Мерил Стрип из «Дьявол носит Prada» (The Devil Wears Prada). Кстати, такие ассоциации не случайны, над «Круэллой» работала сценаристка из этого фильма.

Получается, что «Круэлла», благодаря опытной съемочной команде и удачным временным рамкам, превращается в мятежно-развлекательное кино, в котором Эмма Стоун больше похожа на бунтующего панка, нежели на отталкивающую негодяйку из старого мультика. У нее есть милый пес, любимое дело и умеренная злость, которая выплескивается не на животных, а на лучших друзей, участвующих в плане по осуществлению мести.

Приятелей с воровскими способностями, к слову, играют Джоэл Фрай (появлялся в сериале Game of Thrones и фильме Yesterday), а также Пол Уолтер Хаузер (снимался в картинах BlacKkKlansman и Richard Jewell). Они добавляют «Круэлле» легкие смешные моменты, которые порой кажутся очень мультяшными.

В фильме и правда много сцен на грани фантастики, которые могут порадовать детей. Но вместе с этим он снят немного мрачно, по-своему нетипично для Walt Disney Pictures (у ленты рейтинг PG-13), поэтому «Круэлла» не подойдет для совсем маленьких зрителей. Кажется, сюжет все же рассчитан на аудиторию постарше, хоть в нем и нет большой смысловой нагрузки.