Новини Пристрої 12.01.2026 comment views icon

Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7
Міні-ПК Lenovo Yoga Mini i / Tom’s Guide

Lenovo представила компактний циліндричний міні-ПК Yoga Mini i, побудований на платформі Intel Panther Lake. Пристрій отримав алюмінієвий корпус розміром приблизно 130×130×48,6 мм, що відповідає класу 1 літр, а вага становить від 600 г. Замість класичного прямокутного корпусу, як у Mac Mini, Lenovo обрала дизайн у стилі “хокейної шайби”, роблячи акцент на компактності та зовнішньому вигляді.

Конфігурації Yoga Mini i включають процесори Intel до Core Ultra X7 358H у парі з інтегрованою графікою Arc Pro B390. Максимальний обсяг оперативної пам’яті LPDDR5x-8533 становить 32 ГБ, що важливо для компактної системи без можливості апгрейду ОЗП. Для зберігання даних передбачено слот M.2 з підтримкою SSD обсягом до 2 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0.

Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7

Lenovo позиціює Yoga Mini i як “розумний настільний ПК”. На нижній частині корпусу розташоване RGB-кільце, яке може працювати як індикатор стану або сповіщень. Система підтримує Wi-Fi-виявлення присутності — комп’ютер може автоматично виходити зі сну, коли людина заходить у кімнату. Також міні-ПК оснащений вбудованим динаміком і двома мікрофонами для голосових команд і дзвінків. Кнопка живлення поєднана зі сканером відбитків пальців.

Yoga Mini i отримав два порти Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, мережевий порт 2.5GbE, а також 3,5-мм аудіороз’єм. Бездротові можливості включають Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Lenovo планує комплектувати систему адаптером живлення USB-C потужністю 65 або 100 Вт.

Очікується, що Lenovo Yoga Mini i з’явиться у продажу приблизно в червні. Стартова ціна заявлена на рівні близько $699.

Джерело: videocardz, lenovo

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung готує 48" OLED-телевізор із 165 Гц і VRR для геймерів
Без зайвих деталей: GameSir вбудувала кермо просто в геймпад
Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026
Apple розробляє iMac OLED, — джерела серед постачальників
Lenovo розповідає про Android ПК: знайома легка ОС з купою обмежень
Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
Магазин скуповує старі ігрові ПК на тлі дефіциту пам'яті
ARM-ПК Minisforum MS-R1 зі слотом PCIe x16 вийшов офіційно і доступний глобально
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
5 найбільших “неявок” CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super та інші несправджені очікування
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
NVIDIA на CES 2026: не буде RTX 50 SUPER, буде DLSS 4.5, динамічний 6x MFG, та можливе повернення RTX 3060
Нові монітори LG: перший у світі 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат
MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
Ігрові ноутбуки Lenovo Legion 2026 року з AMD Ryzen AI 400: докладні характеристики всієї лінійки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати