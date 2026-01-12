Кругла відповідь Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i у формі шайби містить чипи Core Ultra X7

Міні-ПК Lenovo Yoga Mini i / Tom’s Guide

Lenovo представила компактний циліндричний міні-ПК Yoga Mini i, побудований на платформі Intel Panther Lake. Пристрій отримав алюмінієвий корпус розміром приблизно 130×130×48,6 мм, що відповідає класу 1 літр, а вага становить від 600 г. Замість класичного прямокутного корпусу, як у Mac Mini, Lenovo обрала дизайн у стилі “хокейної шайби”, роблячи акцент на компактності та зовнішньому вигляді.

Конфігурації Yoga Mini i включають процесори Intel до Core Ultra X7 358H у парі з інтегрованою графікою Arc Pro B390. Максимальний обсяг оперативної пам’яті LPDDR5x-8533 становить 32 ГБ, що важливо для компактної системи без можливості апгрейду ОЗП. Для зберігання даних передбачено слот M.2 з підтримкою SSD обсягом до 2 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0.

Lenovo позиціює Yoga Mini i як “розумний настільний ПК”. На нижній частині корпусу розташоване RGB-кільце, яке може працювати як індикатор стану або сповіщень. Система підтримує Wi-Fi-виявлення присутності — комп’ютер може автоматично виходити зі сну, коли людина заходить у кімнату. Також міні-ПК оснащений вбудованим динаміком і двома мікрофонами для голосових команд і дзвінків. Кнопка живлення поєднана зі сканером відбитків пальців.

Yoga Mini i отримав два порти Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, мережевий порт 2.5GbE, а також 3,5-мм аудіороз’єм. Бездротові можливості включають Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Lenovo планує комплектувати систему адаптером живлення USB-C потужністю 65 або 100 Вт.

Очікується, що Lenovo Yoga Mini i з’явиться у продажу приблизно в червні. Стартова ціна заявлена на рівні близько $699.

Джерело: videocardz, lenovo