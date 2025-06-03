Криптогаманець MetaMask отримає значні покращення завдяки придбанню Web3Auth

Криптоінфраструктурна компанія Consensys оголосила про завершення угоди з придбання Web3Auth. Це особливо важливо для найпопулярнішого продукту Consensys — криптогаманця під назвою MetaMask. Web3Auth є частиною ширших зусиль зробити гаманець більш доступним для користувачів, які не профі у крипті. Це дозволити новачкам отримати доступ до гаманця без складного (і небезпечного) процесу зберігання та введення паролів.

Загублені паролі призвели до того, що 1,8 мільйона біткоїнів (близько 9% від загальної пропозиції токена в обігу) зберігаються в гаманцях, які абсолютно неактивні протягом десятиліття чи більше.

Придбання Web3Auth відбулося через 10 місяців після того, як Consensys придбала розширення для браузерів Wallet Guard, яке попереджає користувачів про потенційно шкідливі транзакції в MetaMask.

MetaMask — найпопулярніший гаманець для самостійного зберігання криптовалют. З 2016 року додаток вподобали понад 100 мільйонів користувачів.

Web3Auth, заснована у 2019 році та раніше відома як Torus, розробила програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам створювати акаунти та входити до свого гаманця через свої акаунти в соціальних мережах, таких як Google, X або Discord. Web3Auth також підтримує багатофакторну автентифікацію (MFA).

Розмір угоди між Consensys та Web3Auth невідомий.

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Джерело: Consensys