Криптотрейдер з Австралії, що наторгував майже $2 млрд за рік, досі живе з мамою

Чи жили б ви з батьками, якби заробили мільярди доларів на криптовалюті?

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Скромний 25-річний криптотрейдер з Австралії Даррен Нгуєн вирішив майже ніяк не міняти своє положення і досі живе з батьками. Як повідомляє Buidlbee, посилаючись на документи Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), криптоімперія Даррена, PO Street Capital, отримала величезні прибутки після сплати податків у розмірі $6 млн за фінансовий рік, який закінчився 30 червня 2021 року. Це сталося завдяки торгівлі криптовалютами на загальну суму близько $2 мільярдів за 12-місячний період.

“Малий” бізнес Даррена зареєстрований у будинку його батьків в Сіднеї. Сам криптотрейдер свої доходи не коментує, однак місцеві видання самостійно оприлюднили публічні документи компанії. Цифри 2021-го року значно відрізняються від показників 2020-го, коли молодий криптоінвестор отримав близько $400 000. Результати, задокументовані аудиторами PO Street Capital, показують збільшення чистого прибутку на 1404,12% у 2021 році. Крім того, Нгуєн отримав $510 млн у вигляді дивідендів від доходів того року.

Щодо видатків, то публічні записи ASIC свідчать про повернення кредиту PO Street Capital у розмірі $760 тисяч. У червні 2021 року торгова компанія також мала короткострокові резерви на суму $2,5 мільйона.

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Даррен Нгуєн тепер у центрі уваги криптоінвесторів, що прагнуть дізнатися його торгові секрети. Порівняно з його приростом у 1000+% у 2021 році, згідно з даними CoinGecko, біткоїн (BTC) та етер (ETH) виросли на 296% і 865% кожен за той самий проміжок часу. Оскільки ведмежий ринок ще триває, незрозуміло, як це вплинуло на PO Street Capital і чистий прибуток криптотрейдера за 2022 рік. Тож чимало криптоентузіастів з нетерпінням чекають на наступний звіт ASIC.

Раніше аналітики розповіли, яким будем 2023 рік для флагманської криптовалюти. Однак їх звіти як ніколи різняться: дехто прогнозує зростання вартості біткоїна до фантастичних $250 000, інші наголошують на стрімкому падінні монети до $5 000.