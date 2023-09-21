Новини Ігри 21.09.2023 о 09:33

Критики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCritic

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Юрій Орос

Автор новин

Критики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCritic

Критики високо оцінили доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, яке має стати загальнодоступним 26 вересня. Про це свідчать оцінки на відомих агрегаторах оцінок — Opencritic та Metacritic.

Opencritic

За результатами 64 критичних оглядів, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty отримала Могутній рейтинг Opencritic, 97% позитивних відгуків. А середня оцінка топкритиків платформи — 88.

Критики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCritic

Одні критики кажуть, що Phantom Liberty не перевинайшла Cyberpunk 2077, але CD Projekt Red розповіла чудову RPG-історію. Інші, що Cyberpunk 2077 тепер є іншою грою, красивішою та більшою, Phantom Liberty пропонує 13 основних місій та 16 побічних квестів. Також вона дає змогу подивитися нову кінцівку базової гри.

Критики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCritic

Metacritic

Phantom Liberty отримала майже таку саму середню оцінку на платформах, де має вийти 26 вересня. На PS5 37 критиків вивели середній бал 88, а на Xbox та ПК — 89.

Критики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCriticКритики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCritic

CD Projekt Red рекомендує перепройти Cyberpunk 2077 після оновлення 2.0. Серед нововведень — DLSS 3.5

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Критики високо оцінили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 балів на Metacritic і 97% позитивних відгуків на OpenCritic
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Вячеслав Руденко

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Вячеслав Руденко

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