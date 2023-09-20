Новини Ігри 20.09.2023 о 17:49

CD Projekt Red рекомендує перепройти Cyberpunk 2077 після оновлення 2.0. Серед нововведень — DLSS 3.5

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Юрій Орос

Автор новин

CD Projekt Red рекомендує перепройти Cyberpunk 2077 після оновлення 2.0. Серед нововведень — DLSS 3.5

Наступне велике (і безплатне) оновлення Cyberpunk 2077 вийде цього тижня, і CD Projekt Red закликає гравців почати нову гру після встановлення оновлення Update 2.0.

У пості на X (Twitter) CD Projekt Red написала, що наполегливо закликає гравців розпочати абсолютно нову гру в Night City після встановлення оновлення, навіть якщо вже існує файл збереження. Розробник пояснює, що через велику кількість змін, краще почати з чистого аркуша, повідомляє IGN.

Ще раз, гравці можуть і продовжити свої колишні збереження. Проте оновлення стосується в тому числі перків та дерева навичок, оновленої поліційної системи та бойових засобів на автомобілях, через що проходження сюжету суттєво змінилося. Тому й виникла рекомендація перепройти гру з початку.

Про зміни, які принесе Update 2.0, на представлених нижче відео:

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Огляд ноутбука ASUS K53SM або мої пригоди з ним
CD Projekt Red рекомендує перепройти Cyberpunk 2077 після оновлення 2.0. Серед нововведень — DLSS 3.5
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Вячеслав Руденко

DLSS 3.5

Важливим доповненням технічної частини гри після оновлення, та сюжетного доповнення Phantom Liberty стане підтримка технології DLSS 3.5 від NVIDIA. Це ШІ-інструмент для покращення картинки та частоти кадрів у сценах із трасуванням променів.

Після анонсу DLSS 3.5 NVIDIA поділилася ігротрейлерами на цій технології: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal, Alan Wake 2 (+бонуси)

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Огляд ноутбука ASUS K53SM або мої пригоди з ним
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Вячеслав Руденко

автор

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Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
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VladisLove

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Framework Laptop – модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
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iwinesmoker

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