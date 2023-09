Наступне велике (і безплатне) оновлення Cyberpunk 2077 вийде цього тижня, і CD Projekt Red закликає гравців почати нову гру після встановлення оновлення Update 2.0.

У пості на X (Twitter) CD Projekt Red написала, що наполегливо закликає гравців розпочати абсолютно нову гру в Night City після встановлення оновлення, навіть якщо вже існує файл збереження. Розробник пояснює, що через велику кількість змін, краще почати з чистого аркуша, повідомляє IGN.

Hey, chooms! While you'll be able to continue the game with your current character on an existing save, we recommend starting a new game after @CyberpunkGame Update 2.0. Due to the number of changes, starting fresh will enhance your overall gameplay experience! pic.twitter.com/rqdokahhAg

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 19, 2023