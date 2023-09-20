Наступне велике (і безплатне) оновлення Cyberpunk 2077 вийде цього тижня, і CD Projekt Red закликає гравців почати нову гру після встановлення оновлення Update 2.0.

У пості на X (Twitter) CD Projekt Red написала, що наполегливо закликає гравців розпочати абсолютно нову гру в Night City після встановлення оновлення, навіть якщо вже існує файл збереження. Розробник пояснює, що через велику кількість змін, краще почати з чистого аркуша, повідомляє IGN.

Hey, chooms! While you'll be able to continue the game with your current character on an existing save, we recommend starting a new game after @CyberpunkGame Update 2.0. Due to the number of changes, starting fresh will enhance your overall gameplay experience! pic.twitter.com/rqdokahhAg — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 19, 2023

Ще раз, гравці можуть і продовжити свої колишні збереження. Проте оновлення стосується в тому числі перків та дерева навичок, оновленої поліційної системи та бойових засобів на автомобілях, через що проходження сюжету суттєво змінилося. Тому й виникла рекомендація перепройти гру з початку.

Про зміни, які принесе Update 2.0, на представлених нижче відео:

DLSS 3.5

Важливим доповненням технічної частини гри після оновлення, та сюжетного доповнення Phantom Liberty стане підтримка технології DLSS 3.5 від NVIDIA. Це ШІ-інструмент для покращення картинки та частоти кадрів у сценах із трасуванням променів.