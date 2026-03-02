Криза пам’яті: експерти спрогнозували терміни її завершення

Depositphotos

Криза пам’яті провокує стрімке зростання цін на RAM. У пріоритеті ключових виробників Samsung, SK Hynix та Micron саме датацентри, а не рядові споживачі.





За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2026 року ціни на RAM зросли приблизно на 90% порівняно з 4 кварталом минулого року. В аналітичному звіті International Data Corporation (IDC) зазначається, що для задовільнення попиту центрів обробки даних на високі обчислювальні потужності компанії прискорили виробництво високошвидкісної та місткої оперативної пам’яті. Це спровокувало обмежену пропозицію пам’яті загального призначення та стрімке зростання цін.

“Щоб ви мали уявлення, один сервер ШІ може використовувати стільки ж високопродуктивної пам’яті, скільки десяток або навіть сотні звичайних ноутбуків”, — зазначає професор електротехніки та обчислювальної техніки й директор Інституту інновацій у галузі наносистем Північно-східного університету Маттео Рінальді.

Рінальді підкреслює, що оскільки розробники ШІ нині потребують надзвичайно потужних компонентів для обробки великих обсягів даних, обчислювальні потужності обмежуються не стільки процесорами, скільки пропускною здатністю пам’яті та керуванням даними. Він прогнозує, що у середньостроковій перспективі не варто очікувати на стабілізацію ситуації на ринку. Практично кожен, хто планує найближчим часом зібрати не тільки ПК, а й придбати смартфон, ноутбук чи будь-який інший пристрій, стикнеться зі зростанням цін.

“Якщо оперативну пам’ять можна розглядати як паливо, то в даному сценарії більша частина цього палива споживається великими корпораціями, що керують центрами обробки даних для ШІ, в той час як споживачі залишаються ні з чим. Це історія про багатих і бідних”, — підкреслює професорка управління ланцюгами поставок у Північно-східному університеті Нада Сандерс.

Вона радить не зволікати з придбанням гаджетів, оскільки найближчим часом електроніка тільки дорожчатиме. Ймовірно, знадобиться не один рік для покриття дефіциту та стабілізації ринку. Для цього виробникам необхідно побудувати та ввести в експлуатацію нові потужності. За прогнозом гендиректора Intel Ліп-Бу Тана, не варто чекати на поліпшення ситуації до 2028 року.





Раніше ми писали, що криза пам’яті спричинить найбільше падіння поставок смартфонів за більш ніж 10 років. Тим часом в США розібрали всі Steam Deck через кризу пам’яті.

