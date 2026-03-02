Смартфонів за $100 не буде: криза пам’яті спричинить найбільше падіння поставок за більш ніж 10 років

Depositphotos

Зростання потреби в ресурсах для ШІ спричиняє масовий дефіцит оперативної пам’яті, різко підвищуючи ціни на пам’ять. Аналітична компанія IDC прогнозує, що це призведе до падіння поставок смартфонів на 12,9% вже цього року. Це стане найбільшим однорічним спадом за більш ніж десятиліття.





Через кілька годин після публікації звіту IDC інша аналітична компанія, Counterpoint, зробила подібний прогноз і заявила, що ринок впаде на 12% цього року. Раніше цього року IDC повідомляла, що виробники відвантажили 1,26 мільярда пристроїв у 2025 році. Компанія прогнозує, що цього року ця цифра знизиться до лише 1,12 мільярда.

“Криза пам’яті спричинить не просто тимчасовий спад; це структурне перезавантаження всього ринку, яке фундаментально змінить довгостроковий загальний адресний ринок (TAM), ландшафт постачальників і набір продуктів”, — заявила Набіла Попал, старший директор з досліджень відділу Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker компанії IDC.

Попал сказала, що через дефіцит пам’яті середня роздрібна ціна смартфона, як очікується, зросте на 14%. Попал також зазначила, що зростання витрат на компоненти може зробити смартфони дешевше $100 “постійно економічно невигідними”, витісняючи виробників, які випускають пристрої в цьому ціновому сегменті.

“Ми очікуємо консолідації, оскільки дрібні гравці йдуть з ринку, а виробники бюджетних пристроїв зіткнуться з різким падінням поставок через обмеження пропозиції та зниження попиту за вищих цін. Хоча поставки покажуть рекордне падіння, середня ціна продажу смартфона (ASP) прогнозується на рівні зростання на 14% до рекордних $523 цього року”, — додала вона.

Компанія повідомила, що через цей тренд поставки на Близькому Сході та в Африці впадуть більш ніж на 20% у річному вимірі. Китай та ширший Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії) також покажуть падіння на 10,5% і 13,1% відповідно. IDC додала, що очікує стабілізації цін на оперативну пам’ять до середини 2027 року. Counterpoint заявила, що преміальні смартфони будуть більш стійкими до цих змін, але сегмент смартфонів дешевше $200 покаже падіння на 20%.

“Вплив, імовірно, триватиме до другої половини 2027 року, оскільки знадобляться кілька кварталів для розширення пропозиції пам’яті. Смартфони нижчого цінового сегменту постраждають найбільше, особливо оскільки пропозиція LPDDR4 скорочується швидше, ніж очікувалося. Виробники вже реагують затримками запусків, спрощенням портфоліо та компромісами у специфікаціях. Ми також спостерігали підвищення цін на 10-20% у деяких портфоліо Android-виробників у січні 2026 року”, — сказав головний аналітик IDC Ян Ван.

Компанія також прогнозує, що волатильність цін на смартфони стимулює зростання ринку вживаних пристроїв. Раніше цього року співзасновник і генеральний директор Nothing Карл Пей також попередив, що смартфони подорожчають у 2026 році через зростання вартості пам’яті для смартфонів.





“Бренди тепер стоять перед простим вибором: підняти ціни на 30% або більше в деяких випадках, або погіршити характеристики. Модель “більше характеристик за менші гроші”, на якій будувалися багато брендів цінового сегменту, більше не є стійкою у 2026 році. Як наслідок, деякі ринки, особливо сегменти початкового та середнього рівня, ймовірно, скоротяться на 20% або більше, а бренди, які історично домінували в цих сегментах, зіткнуться з труднощами”, — додав Пей.

Криза пам’яті вже не виглядає короткочасним збоєм — це структурна зміна ринку, яка перерозподіляє сили між виробниками та сегментами. Смартфони дешевше $100 і навіть бюджетні моделі можуть стати рідкістю, а споживачі все частіше обиратимуть або вживані пристрої, або дорожчі, але більш функціональні моделі. Для індустрії це означає нову реальність: конкуренція зміститься з гонки за мінімальну ціну на баланс між продуктивністю, запасом пам’яті та ціною, а компанії, що не адаптуються, ризикують втратити частку ринку. Якщо прогнози справдяться, 2026-27 роки можуть стати точкою перелому, після якої ринок смартфонів виглядатиме інакше — менш масовим, але технологічно більш насиченим.

Джерело: TechCrunch