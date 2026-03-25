"Заради всього людства": завершення історії в 6 сезоні та спін-оф Star City

Вадим Карпусь

Кадр з трейлеру "Заради всього людства" / YouTube

Науково-фантастичний серіал “Заради всього людства” отримає шостий і фінальний сезон. Про це оголосили напередодні прем’єри п’ятого сезону, яка відбудеться вже цього тижня. Судячи з коментарів авторів, мова йде не про закриття проєкту, а про логічне завершення історії.


“Можливість досліджувати всесвіт “Заради всього людства” протягом шести сезонів стала для нас неймовірним привілеєм, і ми раді завершити історію так, як завжди планували” — пояснили співавтори та шоуранери Метт Волперт і Бен Недіві.

Вони також подякували Apple TV+ і Sony Pictures Television за підтримку фінального етапу.

Від самого початку автори хотіли довести сюжет до сучасності. П’ятий сезон розгортається в альтернативному 2012 році, тому фінальний шостий матиме достатньо часу, щоб “наздогнати” 2020-ті.


Нагадаємо, “Заради всього людства” — це альтернативна історія, де СРСР першим висадився на Місяці. Далі події розгортаються за принципом “ефекту метелика”: людство швидше освоює космос і навіть колонізує Марс, а політична реальність змінюється настільки, що президентом стає Ел Гор.

Серіал активно використовує часові стрибки — кожен сезон охоплює десятиліття або більше. Попри це, частина акторів залишається у проєкті з першого сезону. Наприклад, персонаж Ед Болдвін у виконанні Юель Кіннаман уже “дожив” до віку за 80 років.

П’ятий сезон “Заради всього людства” стартує 27 березня. Основна історія поступово підходить до фіналу, але всесвіт серіалу продовжить жити: вже 29 травня вийде спін-оф Star City, який покаже події з точки зору СРСР.

Отже, серіал “Заради всього людства” завершується не поспіхом, а за чітким планом авторів. Це рідкісний випадок для довготривалих серіалів, які часто достроково закриваються через втрату інтересу аудиторії. Проєкт встиг розширити власний всесвіт і навіть підготував ґрунт для нових історій, тож фінал виглядає як перехід до наступного етапу, а не крапка.

Джерело: engadget

