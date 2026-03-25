"Заради всього людства": завершення історії в 6 сезоні та спін-оф Star City

Кадр з трейлеру "Заради всього людства" / YouTube

Науково-фантастичний серіал “Заради всього людства” отримає шостий і фінальний сезон. Про це оголосили напередодні прем’єри п’ятого сезону, яка відбудеться вже цього тижня. Судячи з коментарів авторів, мова йде не про закриття проєкту, а про логічне завершення історії.





“Можливість досліджувати всесвіт “Заради всього людства” протягом шести сезонів стала для нас неймовірним привілеєм, і ми раді завершити історію так, як завжди планували” — пояснили співавтори та шоуранери Метт Волперт і Бен Недіві.

Вони також подякували Apple TV+ і Sony Pictures Television за підтримку фінального етапу.

Від самого початку автори хотіли довести сюжет до сучасності. П’ятий сезон розгортається в альтернативному 2012 році, тому фінальний шостий матиме достатньо часу, щоб “наздогнати” 2020-ті.





Нагадаємо, “Заради всього людства” — це альтернативна історія, де СРСР першим висадився на Місяці. Далі події розгортаються за принципом “ефекту метелика”: людство швидше освоює космос і навіть колонізує Марс, а політична реальність змінюється настільки, що президентом стає Ел Гор.

Серіал активно використовує часові стрибки — кожен сезон охоплює десятиліття або більше. Попри це, частина акторів залишається у проєкті з першого сезону. Наприклад, персонаж Ед Болдвін у виконанні Юель Кіннаман уже “дожив” до віку за 80 років.

П’ятий сезон “Заради всього людства” стартує 27 березня. Основна історія поступово підходить до фіналу, але всесвіт серіалу продовжить жити: вже 29 травня вийде спін-оф Star City, який покаже події з точки зору СРСР.

Apple TV has unveiled first-look photos for “Star City,” the upcoming “For All Mankind” spinoff series that explores the same story from Russia's point of view. The series will debut with two episodes May 29 on Apple TV, running through July 10.https://t.co/QFE7hDgBRw pic.twitter.com/t6fXW8h6c6 — Variety (@Variety) February 26, 2026

Отже, серіал “Заради всього людства” завершується не поспіхом, а за чітким планом авторів. Це рідкісний випадок для довготривалих серіалів, які часто достроково закриваються через втрату інтересу аудиторії. Проєкт встиг розширити власний всесвіт і навіть підготував ґрунт для нових історій, тож фінал виглядає як перехід до наступного етапу, а не крапка.

Джерело: engadget