tradfi
Новини Авто 13.02.2026 comment views icon

Китай забороняє кермо-штурвал в авто слідом за прихованими ручками: все — в стилі Tesla

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Китай забороняє кермо-штурвал в авто слідом за прихованими ручками: все — в стилі Tesla
Кермо-штурвал / Depositphotos

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) опублікувало проєкт обов’язкового національного стандарту GB 11557-202X “Вимоги щодо захисту водіїв від травм, спричинених механізмом керування транспортного засобу”. Найпомітніша зміна, яку він запроваджує, повне вилучення будь-яких технічних положень щодо керма-штурвала. Отже, китайський регулятор обережно ставиться до нетрадиційних рішень у рульовому управлінні. Документ набуде чинності 1 січня 2027 року.


Чинний стандарт GB 11557-2011 працює вже понад десять років і більше не відповідає технологіям, що з’явилися разом із стрімким зростанням ринку електромобілів. Оновлена версія посилює вимоги в кількох ключових аспектах.

По-перше, документ гармонізують із міжнародними нормами: ліміт горизонтального зусилля в тестах із “людським модулем” знижують до 11 110 Н — відповідно до регламенту UN R12. По-друге, вводять жорсткі пороги зміщення рульової колонки вгору та назад під час зіткнення. По-третє, стандарт скасовує попередні винятки щодо обов’язкових випробувань на удар людиною — тепер усі моделі без винятку мають проходити цю перевірку.

Для керма у вигляді штурвала це створює фундаментальну проблему відповідності. Стандарт вимагає проведення ударних тестів у десяти конкретних точках на ободі керма, зокрема в “середній точці найслабшої ділянки” та “середній точці найкоротшої непідтримуваної ділянки”. У керма без верхнього сегмента таких точок фізично немає. Отже, виконати нові вимоги вони не зможуть.


Статистика аварій, на яку посилається Autohome, показує, що 46% травм водіїв пов’язані саме з рульовими механізмами. Класичне кругле кермо забезпечує широку площу поглинання енергії, коли водій подається вперед. Напівкермо дозволяє тілу “обійти” обід під час вторинного удару, що різко підвищує ризик травм.

Окрема увага приділяється безпеці спрацювання подушки безпеки. Новий стандарт прямо забороняє, щоб під час її розкриття в бік пасажирів були спрямовані тверді фрагменти (метал чи пластик). У керма штурвала з нестандартними кришками та опорними елементами можливі непередбачувані сценарії руйнування під час миттєвого розкриття подушки безпеки, які складно підтверджувати навіть високошвидкісними камерами.

Є й практичні зауваження водіїв. На відміну від болідів Формули-1 із мінімальними передавальними числами кермового механізму, серійні авто потребують великих кутів повороту для розворотів і паркування. Користувачі скаржаться на складність керування однією рукою та випадкові дотики до екранів панелі.

З 2027 року всі нові моделі, що отримують типове схвалення, мають відповідати оновленим нормам. Для вже схвалених авто передбачать перехідний період приблизно 13 місяців для адаптації конструкції.

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками

Джерело: carnewschina

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Китаї створили рій з 200 дронів, яким може керувати один оператор
ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Китайський програміст помер після роботи за сімох по 16+ год на день
Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"
Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Китай та Індія скоротили вугільну енергетику, у США вона зростає разом з цінами
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані — переманює таланти в Китай
Понад 460 км: Китай будує велетенський бар’єр з тисяч цивільних суден поблизу Тайваню
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати