Китай забороняє кермо-штурвал в авто слідом за прихованими ручками: все — в стилі Tesla

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) опублікувало проєкт обов’язкового національного стандарту GB 11557-202X “Вимоги щодо захисту водіїв від травм, спричинених механізмом керування транспортного засобу”. Найпомітніша зміна, яку він запроваджує, повне вилучення будь-яких технічних положень щодо керма-штурвала. Отже, китайський регулятор обережно ставиться до нетрадиційних рішень у рульовому управлінні. Документ набуде чинності 1 січня 2027 року.





Чинний стандарт GB 11557-2011 працює вже понад десять років і більше не відповідає технологіям, що з’явилися разом із стрімким зростанням ринку електромобілів. Оновлена версія посилює вимоги в кількох ключових аспектах.

По-перше, документ гармонізують із міжнародними нормами: ліміт горизонтального зусилля в тестах із “людським модулем” знижують до 11 110 Н — відповідно до регламенту UN R12. По-друге, вводять жорсткі пороги зміщення рульової колонки вгору та назад під час зіткнення. По-третє, стандарт скасовує попередні винятки щодо обов’язкових випробувань на удар людиною — тепер усі моделі без винятку мають проходити цю перевірку.

Для керма у вигляді штурвала це створює фундаментальну проблему відповідності. Стандарт вимагає проведення ударних тестів у десяти конкретних точках на ободі керма, зокрема в “середній точці найслабшої ділянки” та “середній точці найкоротшої непідтримуваної ділянки”. У керма без верхнього сегмента таких точок фізично немає. Отже, виконати нові вимоги вони не зможуть.





Статистика аварій, на яку посилається Autohome, показує, що 46% травм водіїв пов’язані саме з рульовими механізмами. Класичне кругле кермо забезпечує широку площу поглинання енергії, коли водій подається вперед. Напівкермо дозволяє тілу “обійти” обід під час вторинного удару, що різко підвищує ризик травм.

Окрема увага приділяється безпеці спрацювання подушки безпеки. Новий стандарт прямо забороняє, щоб під час її розкриття в бік пасажирів були спрямовані тверді фрагменти (метал чи пластик). У керма штурвала з нестандартними кришками та опорними елементами можливі непередбачувані сценарії руйнування під час миттєвого розкриття подушки безпеки, які складно підтверджувати навіть високошвидкісними камерами.

Є й практичні зауваження водіїв. На відміну від болідів Формули-1 із мінімальними передавальними числами кермового механізму, серійні авто потребують великих кутів повороту для розворотів і паркування. Користувачі скаржаться на складність керування однією рукою та випадкові дотики до екранів панелі.

З 2027 року всі нові моделі, що отримують типове схвалення, мають відповідати оновленим нормам. Для вже схвалених авто передбачать перехідний період приблизно 13 місяців для адаптації конструкції.

Джерело: carnewschina