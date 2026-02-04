tradfi
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками

Новий стандарт безпеки авто в Китаї заборонив приховані дверні ручки. Зміни набирають чинності 1 січня 2027 року, а електромобілі, які вже отримали схвалення та плануються до запуску в Китаї, можуть завершити внесення змін у конструкцію до початку 2029 року.


Новий обов’язковий національний стандарт безпеки автомобілів у Китаї забороняє використання прихованих дверних ручок, фактично зупиняючи дизайнерське рішення, вперше запроваджене Tesla. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) оприлюднило цей стандарт 2 лютого. Він набуде чинності 1 січня 2027 року та передбачає, що електромобілі, які продаються в Китаї, мають бути оснащені механічними дверними ручками як ззовні, так і зсередини. Для моделей, які вже заплановані до виходу на китайський ринок, усі конструктивні зміни мають бути завершені до січня 2029 року.

Стандарт вимагає, щоб зовнішні дверні ручки залишалися працездатними навіть після незворотних відмов систем утримання або інцидентів теплового розгону тягової батареї, тобто двері повинні відчинятися навіть у разі повного знеструмлення автомобіля. Що стосується внутрішніх дверних ручок, стандарт зобов’язує кожні двері мати щонайменше одну незалежну механічну ручку аварійного відкривання, здатну відчинити відповідні двері.

Останніми роками, на тлі стрімкого розвитку електрифікації та “розумних” автомобільних технологій, приховані та електронні дверні ручки стали масовим дизайнерським рішенням. Втім, за даними MIIT, попри покращення зовнішнього вигляду та аеродинаміки, такі конструкції створюють серйозні ризики для безпеки — зокрема у випадках знеструмлення або неможливості відчинити двері після зіткнення. Tesla першою впровадила приховані дверні ручки; згодом це рішення з різними модифікаціями перейняла більшість китайських виробників електромобілів. Залежно від рівня інтеграції в дверну панель, такі ручки зазвичай поділяються на два типи: повністю приховані та напівприховані.


За останні кілька років було зафіксовано кілька випадків, коли люди гинули в аваріях через неможливість відчинити двері ззовні. Минулого жовтня електричний седан Xiaomi SU7 загорівся після зіткнення на вулиці в місті Ченду, провінція Сичуань на південному заході Китаю. Внаслідок аварії загинув водій. Після інциденту кілька очевидців намагалися врятувати постраждалого, однак не змогли відчинити двері, що викликало широкий суспільний резонанс і критику такого дизайну дверних ручок.

Подібні проблеми з електронними дверними ручками викликали увагу регуляторів і в США. Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) відкрило розслідування щодо електричних дверних ручок у Tesla Model Y, після того як регулятор отримав щонайменше дев’ять скарг, де власники не могли відкрити двері зовні, зокрема після посадки чи висадки дітей; у чотирьох випадках батькам довелося розбивати вікна, щоб повернути доступ у салон. Скарги стосуються ситуацій, коли електронні ручки ставали непридатними через недостатню напругу живлення, а механічні аварійні важелі були складними для доступу, особливо для дітей або літніх пасажирів.

Джерело: CnevPost.com

