Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст

Цього року Китай уже продемонстрував кілька вражаючих технологічних успіхів. Але наприкінці 2025-го його новітнє досягнення може стати найбільш масштабним: обчислювальний ШІ-пул шириною понад 2 000 кілометрів, який фактично дозволяє провідним центрам обробки даних працювати як єдина система.

Минулого тижня державне видання Science and Technology Daily повідомило про запуск Future Network Test Facility (FNTF) — гігантського розподіленого обчислювального пулу ШІ, здатного з’єднувати віддалені центри даних. Високошвидкісна оптична мережа проходить через 40 міст Китаю та має протяжність близько 34 175 миль (55 000 км) — достатньо, щоб 1,5 раза обігнути екватор, пише South China Morning Post. Головна перевага системи — її ефективність. За словами директора проєкту Лю Юньцзе, FNTF не лише поєднує окремі хаби, а й забезпечує 98% ефективності одного центру, працюючи при цьому як цілісний механізм. Це робить систему революційною для сценаріїв з надвисокими вимогами до роботи в реальному часі — таких як навчання великих моделей ШІ, телемедицина та промисловий інтернет.

FNTF — центральний елемент національної стратегії “Східні дані, західні обчислення”, яку вперше окреслили ще у 2013 році в рамках планів побудови масштабної наукової інфраструктури. Її ідея — з’єднати ресурсно багаті регіони західного Китаю з економічно активнішими районами на сході, де попит на обробку даних та розвиток ШІ значно вищий. Нова мережа працює цілодобово, підтримує 128 інших мереж, а також здатна одночасно проводити 4 096 сервісних тестів, пише Daily. Під час ранніх випробувань команда Лю передала 72 ТБ даних з радіотелескопа менш ніж за 1,6 години. За звичайного інтернет-з’єднання така передача зайняла б близько 699 днів, зазначив він. Система також уже довела свою ефективність у проєктах розробки ШІ.

“Цей гігантський комп’ютер — це амбітна ставка, яка може надати Китаю перевагу в розвитку ШІ. У майбутньому мережу буде відкрито для секторів промислового виробництва, енергетики, електропостачання та низьковисотної економіки”, — зазначають Лю Юньцзе та The Security Fact.

Попри успіхи на старті, невідомо, як добре мережа працюватиме в довгостроковому режимі. FNTF є так званою детермінованою мережею, де кожен пакет даних пересувається за чітким, заздалегідь визначеним графіком — подібно до поїзда з фіксованим розкладом. Хоча переваги такого підходу очевидні (про що свідчать перші тестування), робота системи у масштабі всієї країни вимагає надвисокої стабільності мережі та значних енергетичних ресурсів. Але Китай чітко упевнений у своєму курсі. Представник Китайської інженерної академії У Хецюань, член комітету з оцінки FNTF, заявив Daily, що система вже використовується для досліджень у сфері 5G та 6G. Якщо система витримає у довгостроковій перспективі, вона може суттєво прискорити розвиток ШІ в країні.

Джерело: Gizmodo